"Похоже на ошибку". Минобороны Британии извинилось за потерю секретных документов о "Дефендере"

В воскресенье Би-би-си сообщила, что один из жителей графства Кент нашел на автобусной остановке пачку промокших от дождя секретных бумаг. Он передал свою находку Би-би-си, журналисты которой частично рассказали об их содержании.

В одном пакете документов обсуждается, в частности, вероятная реакция России на проход эсминца через воды вблизи побережья Крыма. Это место Россия считает своими территориальными водами, что не признается большинством государств мира, в том числе Великобританией, считающей эти воды украинскими. Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Другая часть документов содержит обсуждение плана возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.

В понедельник заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин заявил депутатам парламента, что в произошедшем, по всей вероятности, виновен высокопоставленный сотрудник правительства, который временно лишен доступа к секретным материалам.

"Мне очень жаль"

"На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы министерства обороны. Этот сотрудник сам сообщил об этом, - заявил Куин в Палате общин. - Похоже, что это было сделано по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком".

An MoD presentation ФОТО: BBC

"Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом", - добавил замминистра.

Он признал, что на части документов значился гриф "секретно, только для прочтения британскими сотрудниками" ("Secret UK Eyes Only").

Куин также сообщил, что пакет документов уже возвращен правительству, и теперь его сотрудники проверяют, все ли утерянные бумаги оказались на месте.

По словам чиновника, во время расследования будут также изучаться обстоятельства, при которых содержание документов оказалось опубликовано, и то, каким образом власти отреагировали на инцидент. Кроме того, пересмотрят и общий порядок обращения с секретными сведениями.

Депутаты спросили заместителя министра, намерены ли власти расследовать возможное нарушение сотрудниками Би-би-си законов о защите государственной тайны при публикации секретных сведений. "В идеальном мире, где соблюдаются все правила, такие документы не должны были попасть туда, где они оказались. Так что совершенно очевидно, что первоначальная ошибка именно в этом", - ответил Куин.

Что было в наиболее секретных бумагах