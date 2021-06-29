Вт, 29.06.2021
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Лиене Ципуле, глава Службы неотложной медицинской помощи

В Греции найдена украденная картина Пикассо. Она 9 лет пролежала на складе

Картина Пикассо "Голова женщины" ФОТО: AP Photo/National Art Gallery, Ho/SCANPIX

Полиция Греции нашла картину испанского художника Пабло Пикассо "Голова женщины", которая девять лет назад была похищена из Национальной галереи Афин, пишет dpa.

Работа Пикассо была найдена вместе с поврежденной картиной нидерландского художника Пита Мондриана на складе примерно в 50 километрах от Афин.

В краже обвиняется 49-летний мужчина.

Полиция начала расследование в феврале прошлого года, когда эксперты пришли к выводу, что "Голова женщины" так и не появилась на черном рынке и, соответственно, не покинула Грецию.

Стоимость картины оценивается в 16,5 миллиона евро.

Картина имеет для Греции особое значение, так как Пикассо лично подарил ее государству в благодарность за сопротивление нацистам во время Второй мировой войны.

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