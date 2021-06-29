В Греции найдена украденная картина Пикассо. Она 9 лет пролежала на складе
Полиция Греции нашла картину испанского художника Пабло Пикассо "Голова женщины", которая девять лет назад была похищена из Национальной галереи Афин, пишет dpa.
Полиция Греции нашла картину испанского художника Пабло Пикассо "Голова женщины", которая девять лет назад была похищена из Национальной галереи Афин, пишет dpa.
Работа Пикассо была найдена вместе с поврежденной картиной нидерландского художника Пита Мондриана на складе примерно в 50 километрах от Афин.
В краже обвиняется 49-летний мужчина.
Полиция начала расследование в феврале прошлого года, когда эксперты пришли к выводу, что "Голова женщины" так и не появилась на черном рынке и, соответственно, не покинула Грецию.
Картина имеет для Греции особое значение, так как Пикассо лично подарил ее государству в благодарность за сопротивление нацистам во время Второй мировой войны.