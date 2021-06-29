В Греции найдена украденная картина Пикассо. Она 9 лет пролежала на складе

Работа Пикассо была найдена вместе с поврежденной картиной нидерландского художника Пита Мондриана на складе примерно в 50 километрах от Афин.

В краже обвиняется 49-летний мужчина.

Полиция начала расследование в феврале прошлого года, когда эксперты пришли к выводу, что "Голова женщины" так и не появилась на черном рынке и, соответственно, не покинула Грецию.

Стоимость картины оценивается в 16,5 миллиона евро.