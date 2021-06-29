За неделю в Латвии значительно распространился индийский штамм Covid-19

Индийский или "дельта" штамм вируса был обнаружен у 45 человек, или в 15% секвенированных образцов.

По словам Никишина, на прошлой неделе был секвенирован 301 образец, и в 80% случаев был обнаружен британский штамм ("альфа"). Также на прошлой неделе было выявлено четыре случая египетского штамма вируса, два случая бразильского штамма ("гамма").

Никичин подчеркнул, что штамм вируса "дельта" на 60% более заразен, чем британский, и, по оценкам, к концу августа 90% всех исследуемых образцов будут штаммом "дельта".

На прошлой неделе в среднем проводился 7 081 тест в будние дни и 4 377 - в выходные. По словам Никишина, перед мероприятиями также было проведено 209 тестов на антигены.

Советник министра здравоохранения Даниэля Павлютса Каспар Берзиньш на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции заявил, что через две-три недели индийский штамм будет основным в Латвии.

Берзиньш подчеркнул, что вакцины по-прежнему защищают от всех штаммов вируса, однако риск заражения штаммом "дельта" немного выше и у вакцинированных, хотя они не болеют серьезно.

Распространение этого штамма - одна из причин, почему в Латвии нельзя "открыть всё".