Ср, 30.06.2021
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По мнению суда, KNAB незаконно записал разговоры Магониса и Осиновского

Эстонский предприниматель Олег Осиновский (слева) и бывший председатель правления Latvijas dzelzceļš Угис Магонис ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Как отмечает Видземский районный суд, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) незаконно фиксировало переговоры бывшего председателя правления Latvijas dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса и миллионера Олега Осиновского, сообщает Panorāma.

Суд оправдал обоих по делу о взяточничестве, но прокуратура обжаловала приговор.

Записи переговоров в доме Магониса, где оба обвиняемых оговаривали размер возможной взятки, были признаны судом незаконно полученными доказательствами, которые не могут быть использованы в суде.

В ходе расследования начальником отдела оперативных разработок KNAB был Юрис Юрашс, который не был согласен с выводом суда о нарушении закона в работе KNAB и убежден, что апелляционная инстанция примет другое решение.

KNAB задержал Магониса 6 августа 2015 года.

Обвинение основывалось на двух действиях Магониса, а именно на получении денежных средств, перечисленных ему Осиновским летом 2015 года для покупки четырех тепловозов у SIA Skinest Rail дочерним предприятием LDz - SIA LDz Ritošā sastāva serviss. Во втором акте его обвиняют в том, что он обещал встретиться с президентом Krievijas dzelzceļa и принять благоприятное решение в интересах Осиновского, а именно относительно ремонта российских локомотивов на даугавпилсском заводе. Общая сумма сделки составила около полумиллиона евро.

Видео: Сюжет Panorāma (на латышском языке)

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