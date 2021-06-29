Желтая звезда для невакцинированных: несколько депутатов пожаловались на публикацию Гобземса
Ряд депутатов Сейма обратились в Комиссию Сейма по мандатам и этике с заявлением в связи с высказываниями в социальных сетях депутата Алдиса Гобземса.
Ряд депутатов Сейма обратились в Комиссию Сейма по мандатам и этике с заявлением в связи с высказываниями в социальных сетях депутата Алдиса Гобземса.
Гобземс призывал людей прикрепить на свою одежду желтую шестиконечную звезду, которую режим нацистской Германии приказал евреям носить во время Второй мировой войны в качестве знака отличия.
Заявление подписали депутаты Арвил Ашераденс, Юрис Юрашс, Улдис Агулис и Инесе Войка и инициировали депутат Криста Баумане.
Она пояснила LETA, что это было сделано потому, что заявления и действия Гобземса не только шокируют, но и наносят ущерб репутации Сейма.
"В своем отчаянном желании каким-то образом выделиться, кажется, он не может упасть ниже, но вдруг берет и падает", - сказала политик.
Кто еще так считает?
Такого же мнения придерживаются не только она или депутаты, но и еврейская община, директор музея Жаниса Липке и посол Германии в Латвии Кристиан Хелт, публично выразивший в Twitter удивление по поводу этого шага и отсутствие политической реакции.
Госпожа Баумане считает, что депутаты обязаны продемонстрировать свое отношение. Она также была рада, что заявку также подписал представитель оппозиции, в частности Союза зеленых и крестьян.
Публикация Гобземса
В материалах, представленных членам Мандатной комиссии, говорится, что изображения, размещенные в социальных сетях, показывают Гобземса с желтой шестиконечной звездой на рубашке, символом, который нацистский режим Германии приказал евреям носить в качестве знака отличия во время Второй мировой войны, с целью публично идентифицировать их как группу, а затем массово уничтожить.
В тексте к фото, Гобземс также призвал носить такой знак "как символ свободы" тех, кто не хочет делать прививку от Covid-19.
Депутаты считают, что опубликованные Гобземсом заявления и изображения грубо нарушают нормы Кодекса этики депутатов Сейма, согласно которому депутат избегает слов, жестов и других действий в публичных высказываниях, которые могут быть оскорбительными.
Депутаты нескольких фракций считают, что высказывания Гобземса оскорбляют память шести миллионов евреев, которые были уничтожены во время Второй мировой войны, и выражает презрение к жертвам Холокоста.
Латвийская еврейская община
Свое отношение к действиям депутата Гобземса выразили также латвийская еврейская община и директор музея Жаниса Липке. Латвийская еврейская община в своем публичном заявлении подчеркнула, что клеймение евреев желтыми или другими цветными метками это часть расовой политики, проводимой нацистами, конечной целью которой было полное уничтожение евреев.
В заявлении также подчеркивается, что действующие в Латвии ограничения касаются посещения мест развлечений, но никоим образом не влияют на социальный статус людей и уж точно не означают решение арестовать и убить его.
В свете вышеизложенного депутаты призвали комиссию рассмотреть поведение Гобземса на предстоящей встрече и дать ему оценку.