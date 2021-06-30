Ср, 30.06.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

Врач: Переболевшие коронавирусом получают полную защиту уже после первой дозы вакцины

Вакцинация в Польше. ФОТО: Krzysztof Kaniewski

Согласно недавним исследованиям, люди, переболевшие Covid-19, получают после первой дозы вакцины такую ​​же защиту, как и те, кто получает ее после полного курса вакцинации, следует из сказанного Даце Завадской, президентом Национального совета по иммунизации.

По мере увеличения числа вакцинированных людей во всем мире становятся доступными новые данные об эффективности и совершенствовании вакцин против Covid-19. На сайте Минздрава есть пояснения Завадской о важнейших новостях в этой сфере.

Как поясняет специалист, на основе исследования Национальный совет по иммунизации в начале июня рекомендовал, чтобы переболевшие и получишвие положительный тест по полимеразной цепной реакции для устойчивой защиты получали разовую дозу вакцины Covid-19.

У тех, у кого был положительный тест на Covid-19 и обе прививки, нет причин для беспокойства. Напротив, полный курс вакцинации еще больше укрепляет иммунный ответ, - поясняет Завадска.

Одна доза вакцины для переболевших Covid-19, живущих в Европе, будет приравниваться к полному курсу вакцинации, также для того, чтобы получить цифровой сертификат Европейского Союза, который должен быть выдан 1 июля. Однако факт? что человек переболел Covid-19 может быть доказан только положительным результатом теста полимеразной цепной реакции SARS CoV-2. Тест на антитела в этой ситуации некорректен, отмечает Завадска.

Завадска: штамм "дельта" заставляет быстрее вакцинировать и переболевших

Из-за широкого распространения "дельта" или индийского штамма Covid-19 люди, которые ранее подвергались воздействию нового коронавируса, могут быть вакцинированы раньше, заявила Завадска.

На сегодняшний день ведущие медицинские организации не установили минимальный интервал между заражением "Covid-19" и вакцинацией. Ковид-сертификат в настоящее время действителен в течение 180 дней после заражения коронавирусом. Это конкретное количество дней было основано на наблюдениях, которые показали, что повторное заражение маловероятно в течение следующих 90 дней, а затем в течение 180 дней. Поэтому переболевших ранее широко не мотивировали к вакцинации - предпочтение отдавалось более уязвимой группе населения.

Как пояснила Завадска, из-за массового распространения "дельта" эксперты больше не рекомендуют переболевшим Covid-19 ждать 80 дней, чтобы начать вакцинацию.

Что касается смешивания вакцин от разных производителей или произведенных по разным технологиям, то здесь, по словам Завадски, еще требуются дополнительные исследования.

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