Врач: Переболевшие коронавирусом получают полную защиту уже после первой дозы вакцины

По мере увеличения числа вакцинированных людей во всем мире становятся доступными новые данные об эффективности и совершенствовании вакцин против Covid-19. На сайте Минздрава есть пояснения Завадской о важнейших новостях в этой сфере.

Как поясняет специалист, на основе исследования Национальный совет по иммунизации в начале июня рекомендовал, чтобы переболевшие и получишвие положительный тест по полимеразной цепной реакции для устойчивой защиты получали разовую дозу вакцины Covid-19.

У тех, у кого был положительный тест на Covid-19 и обе прививки, нет причин для беспокойства. Напротив, полный курс вакцинации еще больше укрепляет иммунный ответ, - поясняет Завадска.

Одна доза вакцины для переболевших Covid-19, живущих в Европе, будет приравниваться к полному курсу вакцинации, также для того, чтобы получить цифровой сертификат Европейского Союза, который должен быть выдан 1 июля. Однако факт? что человек переболел Covid-19 может быть доказан только положительным результатом теста полимеразной цепной реакции SARS CoV-2. Тест на антитела в этой ситуации некорректен, отмечает Завадска.

Завадска: штамм "дельта" заставляет быстрее вакцинировать и переболевших

Из-за широкого распространения "дельта" или индийского штамма Covid-19 люди, которые ранее подвергались воздействию нового коронавируса, могут быть вакцинированы раньше, заявила Завадска.

На сегодняшний день ведущие медицинские организации не установили минимальный интервал между заражением "Covid-19" и вакцинацией. Ковид-сертификат в настоящее время действителен в течение 180 дней после заражения коронавирусом. Это конкретное количество дней было основано на наблюдениях, которые показали, что повторное заражение маловероятно в течение следующих 90 дней, а затем в течение 180 дней. Поэтому переболевших ранее широко не мотивировали к вакцинации - предпочтение отдавалось более уязвимой группе населения.

Как пояснила Завадска, из-за массового распространения "дельта" эксперты больше не рекомендуют переболевшим Covid-19 ждать 80 дней, чтобы начать вакцинацию.