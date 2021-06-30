Актриса Галь Гадот стала мамой в третий раз
Исполнительница роли Чудо-женщины, израильская актриса Галь Гадот стала мамой в третий раз. Звезда родила дочь. Этой новостью актриса поделилась на своей странице в Instagram.
Исполнительница роли Чудо-женщины, израильская актриса Галь Гадот стала мамой в третий раз. Звезда родила дочь. Этой новостью актриса поделилась на своей странице в Instagram.
Гадот опубликовала семейный снимок с трогательной подписью, где раскрыла имя наследницы: "Моя чудесная семья. Я невероятно благодарна и счастлива (и устала). Мы так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье!".
Хочется отметить, что Галь Гадот и Ярон Версано вместе с 2008 года и уже воспитывают двоих дочерей - 9-летнюю Алму и 4-летнюю Майю. Интересно, что в некоторых сценах фильма "Чудо-женщина" Галь снималась, будучи уже на пятом месяце беременности.