Актриса Галь Гадот стала мамой в третий раз

Гадот опубликовала семейный снимок с трогательной подписью, где раскрыла имя наследницы: "Моя чудесная семья . Я невероятно благодарна и счастлива (и устала). Мы так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье!".

Хочется отметить, что Галь Гадот и Ярон Версано вместе с 2008 года и уже воспитывают двоих дочерей - 9-летнюю Алму и 4-летнюю Майю. Интересно, что в некоторых сценах фильма "Чудо-женщина" Галь снималась, будучи уже на пятом месяце беременности.