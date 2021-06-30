"Супервспышка" в туристическом раю на Майорке: 5000 человек помещены в карантин

На прошлой неделе на острове Майорка, в популярном среди туристов месте, молодые испанцы отметили сдачу вступительных экзаменов в университет. По сообщению AP, из-за вечеринок остров, принадлежащий Испании, стал эпицентром "супервспышки", около 5000 человек были помещены в карантин.
Как сообщил в понедельник координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Испании Фернандо Симон, подтверждено почти 1200 случаев заражения.
Молодежные вечеринки в честь сдачи вступительных экзаменов создали "отличную среду для размножения" вируса из-за общения молодых людей из разных регионов Испании и из-за рубежа. На прошлой неделе прошел также концерт и были собрания другого рода.
Когда стало ясно, что на острове началась вспышка, было проведено массовое тестирование студентов.
На сегодняшний день определены 5126 человек, которые должны оставаться на карантине. Многие молодые люди все еще находятся на острове - либо в собственных гостиничных номерах, либо в муниципальном ковид-отеле.
Со вспышкой на острове связаны более чем 900 случаев заражения в восьми регионах Испании.
Симон сказал, что родителям молодых людей от 45 до 55 лет, многие в этой возрастной группе еще не имели возможности получить обе дозы вакцины, что может привести к быстрому распространению болезни.
Молодые люди, оставшиеся на Майорке, недовольны ситуацией. "Мы напуганы, потому что никто не сказал нам, как долго мы будем здесь в ловушке, - рассказала BBC 17-летняя Лючия Кано. - Нас перевезли без согласия родителей".
Она и около 200 других испанских абитуриентов находятся на карантине в 4-звездочном отеле Palma Bellver, который охраняется полицией.
На прошлой неделе несколько молодых людей пытались покинуть остров, но большинство из них были остановлены в аэропорту полицией и отправлены в карантинный отель. Местные СМИ сообщают, что власти выдали ордера на арест трех молодых людей, которым удалось вернуться в Испанию.
Молодые люди в отеле Palma Bellver протестуют с балконов отеля и в социальных сетях.
Вспышка на Майорке на прошлой неделе составила около 5% от всех новых случаев заражения в Испании.
В то же время Великобритания отменила требование о карантине после возвращения с Балеарских островов. Майорка особенно популярна у британских и немецких туристов.