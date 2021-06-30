"Супервспышка" в туристическом раю на Майорке: 5000 человек помещены в карантин

Как сообщил в понедельник координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Испании Фернандо Симон, подтверждено почти 1200 случаев заражения.

Молодежные вечеринки в честь сдачи вступительных экзаменов создали "отличную среду для размножения" вируса из-за общения молодых людей из разных регионов Испании и из-за рубежа. На прошлой неделе прошел также концерт и были собрания другого рода.

Когда стало ясно, что на острове началась вспышка, было проведено массовое тестирование студентов.

Молодежь протестует против карантина на Майорке. 28 июня 2021 г. ФОТО: ENRIQUE CALVO/REUTERS/Scanpix

На сегодняшний день определены 5126 человек, которые должны оставаться на карантине. Многие молодые люди все еще находятся на острове - либо в собственных гостиничных номерах, либо в муниципальном ковид-отеле.

Со вспышкой на острове связаны более чем 900 случаев заражения в восьми регионах Испании.

Симон сказал, что родителям молодых людей от 45 до 55 лет, многие в этой возрастной группе еще не имели возможности получить обе дозы вакцины, что может привести к быстрому распространению болезни.

Молодые люди, оставшиеся на Майорке, недовольны ситуацией. "Мы напуганы, потому что никто не сказал нам, как долго мы будем здесь в ловушке, - рассказала BBC 17-летняя Лючия Кано. - Нас перевезли без согласия родителей".

Она и около 200 других испанских абитуриентов находятся на карантине в 4-звездочном отеле Palma Bellver, который охраняется полицией.

На прошлой неделе несколько молодых людей пытались покинуть остров, но большинство из них были остановлены в аэропорту полицией и отправлены в карантинный отель. Местные СМИ сообщают, что власти выдали ордера на арест трех молодых людей, которым удалось вернуться в Испанию.

ФОТО: Cati Cladera/EPA/Scanpix

Молодые люди в отеле Palma Bellver протестуют с балконов отеля и в социальных сетях.

Вспышка на Майорке на прошлой неделе составила около 5% от всех новых случаев заражения в Испании.