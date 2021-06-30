В Гулбене загорелся автомобиль Omniva с посылками. Они не пострадали

После прибытия Пожарно-спасательной службы возгорание было быстро ликвидировано, и ни водитель, ни груз в виде посылок не пострадали.

На предприятии отметили, что обстоятельства инцидента еще выясняются, сейчас известно лишь то, что во вторник автомобиль был забран из сервиса, где находился на ремонте, а пожар вызвала техническая проблема в двигателе.