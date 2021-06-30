В Гулбене загорелся автомобиль Omniva с посылками. Они не пострадали
В среду утром в Гулбене загорелся автомобиль доставки посылок Omniva.
В среду утром в Гулбене загорелся автомобиль доставки посылок Omniva.
После прибытия Пожарно-спасательной службы возгорание было быстро ликвидировано, и ни водитель, ни груз в виде посылок не пострадали.
Позже доставка посылок была осуществлена на другом автомобиле Omniva.
На предприятии отметили, что обстоятельства инцидента еще выясняются, сейчас известно лишь то, что во вторник автомобиль был забран из сервиса, где находился на ремонте, а пожар вызвала техническая проблема в двигателе.