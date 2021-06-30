Ср, 30.06.2021
Они пришли часа два назад, в 7 утра начал звонить в дверь, стучать в дверь очень громко. Я не открыла до сих пор. Сейчас уже начали говорить, что будут ломать дверь, но пока еще не сломали. Вижу там двух сотрудников полиции и там два понятых с ними, как я понимаю. Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"
Мария Жолобова, корреспондент издания "Проект"

В Гулбене загорелся автомобиль Omniva с посылками. Они не пострадали

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В среду утром в Гулбене загорелся автомобиль доставки посылок Omniva.

После прибытия Пожарно-спасательной службы возгорание было быстро ликвидировано, и ни водитель, ни груз в виде посылок не пострадали.

Позже доставка посылок была осуществлена на другом автомобиле Omniva.

На предприятии отметили, что обстоятельства инцидента еще выясняются, сейчас известно лишь то, что во вторник автомобиль был забран из сервиса, где находился на ремонте, а пожар вызвала техническая проблема в двигателе.

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