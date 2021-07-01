Территориальная реформа: избраны новые мэры. СЗК - рекордсмен по руководящим должностям

Заместителями председателя думы стали Рута Вецтиране (СЗК) и Юрис Стродс (НО).

На муниципальных выборах в Елгаве НО, "Движение "За!" и "Новое Единство" получили по два мандата, "Согласие", РСЛ и ЛОР - по одному.

Юрмальская дума сегодня избрала мэром Юрмалы прежнего председателя думы от Союза зеленых и крестьян (СЗК) Гатиса Труксниса, сообщили агентству LETA в Юрмальской думе.

На должность председателя думы были выдвинуты два кандидата - Трукснис и Андрис Чуда (Национальное объединение).

Голосование проходило открыто, с использованием бюллетеней. За Чуду проголосовали три депутата, за Труксниса - одиннадцать из 15.

Таким образом, Трукснис займет кресло мэра в пятый раз. Впервые он был избран мэром в 2010 году. В апреле 2013 года он был отстранен от должности, но вернулся на эту должность примерно через три месяца. Его второй раз отстранили от должности в октябре 2016 года, но восстановили менее чем через месяц.

Однако уже в январе следующего года Трукснис неожиданно заявил о своем уходе с поста председателя думы. Этот шаг был связан с его желанием возобновить свою деятельность в Латвийской зеленой партии и претендовать на должность мэра после муниципальных выборов. Именно так и произошло, и 19 июня 2017 года он был избран мэром Юрмалы в четвертый раз голосами Союза зеленых и крестьян и "Согласия".

Значительно улучшив результат, СЗК в лице мэра Труксниса выиграл выборы самоуправлений в Юрмале, получив в думе восемь из 15 мест.

В четверг председателем Екабпилсской краевой думы был избран бывший мэр Екабпилса Райвис Рагайнис (LZP).

Еще до первого заседания думы 12 депутатов из семи списков политических сил, избранных в думу, выразили поддержку кандидатуре Рагайниса, таким образом, сформировав коалицию не менее 13 из 19 депутатов, избранных в новую думу.

В четверг председателем Резекненской городской думы был переизбран Александр Барташевич ("Согласие").

Хотя "Согласие" набрало в Резекне более половины мандатов - восемь мест из 13, это на одно место меньше, чем четыре года назад. Барташевич подчеркнул, что в целом поддержка политической силы выросла, достигнув в этом году более 63%. В 2009 году, когда Барташевич впервые был избран депутатом думы, поддержка его политической силы составила более 43%.

"Для нас неприемлемо проводить" красные линии ". "Согласие" в Резекне ни в коем случае не будет провозглашать отказ от сотрудничества", - прокомментировал возможное сотрудничество с представителями трех других списков председатель думы.

От "Согласия" в Резекненскую думу избрано также несколько бывших депутатов - Алексей Грехов, Владимир Богданов, Алексей Стец, Лидия Остапцева, Ольга Строде и Александр Иришин.

Сегодня, на первом заседании думы Огрского края, Эгил Хелманис (НО), лидер списка, победившего на выборах в Огрском крае, был переизбран главой местного самоуправления.