Эгил Левитс встретился с Арнольдом Шварценеггером в Австрии

Как отметили в канцелярии президента, оба согласны с необходимостью более конкретного общения с общественностью по вопросам климата. В настоящее время общение абстрактно, поэтому в обществе нет понимания; это большая общая проблема.

30 июня вечером президент также побеседовал с президентом COP26 Алоком Шармой об экономических преобразованиях и их влиянии на изменение общественных взглядов и привычек. Левитс пригласил Шарму на "Рижскую конференцию 2021".