Эгил Левитс встретился с Арнольдом Шварценеггером в Австрии
Накануне саммита по климату в Австрии президент Эгил Левитс встретился с несколькими официальными лицами, в том числе с Арнольдом Шварценеггером.
Накануне саммита по климату в Австрии президент Эгил Левитс встретился с несколькими официальными лицами, в том числе с Арнольдом Шварценеггером.
Как отметили в канцелярии президента, оба согласны с необходимостью более конкретного общения с общественностью по вопросам климата. В настоящее время общение абстрактно, поэтому в обществе нет понимания; это большая общая проблема.
30 июня вечером президент также побеседовал с президентом COP26 Алоком Шармой об экономических преобразованиях и их влиянии на изменение общественных взглядов и привычек. Левитс пригласил Шарму на "Рижскую конференцию 2021".
Уже сообщалось, что по приглашению президента Австрии президент Эгил Левитс 30 июня и 1 июля примет участие в международном климатическом саммите Austrian World Summit 21 в Вене, чтобы представить позицию Латвии по этим вопросам.