Граждан ЕС в Британии - в полтора раза больше, чем думали власти

30 июня, через полгода после окончательного брексита, в Британии официально закончилась кампания регистрации в упрощенном порядке живущих в стране граждан ЕС. Она выявила ошеломляющий для властей факт: этих граждан в Соединенном Королевстве - примерно в полтора раза, или почти на два миллиона больше, чем думало МВД.

К концу мая этого года (данные за июнь МВД еще не опубликовало) ходатайства о видах на жительство по упрощенной процедуре подали больше 5,6 млн граждан стран ЕС и аффилированных с ним Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии. До того британский Хоум-офис (МВД) полагал, что в стране живут примерно 3,7-3,8 млн граждан этих стран.

300 тыс. из этих 5,6 млн обращений - повторные, но даже за их вычетом заявок оказалось в 1,4 раза больше, чем ожидало МВД.

Больше всего Хоум-офис промахнулся с румынами: он думал, что их в Британии - около 400 тысяч, а ходатайства уже к концу марта, когда МВД опубликовало последнюю разбивку по странам, подали 918 тыс.

Среди этих граждан Румынии наверняка много и молдаван, многие из которых имеют румынские паспорта, но выяснить даже примерное их число не представляется возможным.

Зато с поляками - самой большой группой иммигрантов из ЕС - Хоум-офис почти угадал: предполагались примерно 0,9 млн, а ходатайства подали 975 тысяч.

Кроме Польши и Румынии, в пятерку вошли три страны юга "старой Европы": Италия (полмиллиона), Португалия (376 тыс.) и Испания (321 тыс.)

Литовцев в Британии оказалось минимум 245 тысяч, латвийцев - 127 тысяч.

Предельно простая процедура

До выхода Соединенного Королевства из ЕС граждане стран Евросоюза в Британии и британцы в континентальной Европе жили и работали, как у себя дома, без всяких виз и видов на жительство.

В процессе развода Лондон и Брюссель договорились, что постараются создать этим людям минимум проблем, и Британия выполнила это обязательство безупречно: по введенной специальной процедуре под названием EU Settlement Scheme до 30 июня любой живущий в стране гражданин ЕС мог подать онлайн заявку по очень простой форме. Достаточно было предъявить какое-либо подтверждение (например, выписку с банковского счета), что до 31 декабря 2020 года человек жил в Британии - и получить либо временный (pre-settled status), либо постоянный (settled status) вид на жительство, в зависимости от того, прожил человек в стране меньше или больше пяти лет.

восточноевропейские иммигранты в Британии ФОТО: BBC

Гигантскую разницу между оценками МВД и реальностью эксперты объясняют очевиднейшей неточностью методики Хоум-офиса, о которой говорили годами и до брексита.