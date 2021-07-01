Директор BioNTech: вакцины от Covid-19 открыли дверь в новый мир фармацевтики

Вакцины мРНК BioNTech/Pfizer и Modernа показали хорошие результаты во время пандемии Covid-19. Шахин считает, что успешные вакцины открыли дверь "в новый мир фармацевтики". Эту технологию можно использовать для лечения других заболеваний, например рака.

"В конце прошлого года мы начали испытание. Пациенты с раком кишечника прошли послеоперационные тесты, чтобы узнать, есть ли в их организме раковые клетки. Если да, то они получат либо индивидуализированную вакцину мРНК, либо плацебо", - объясняет Шахин. "Мы также рассматриваем подобное испытание для рака груди. В настоящее время мы разрабатываем более 20 различных потенциальных противораковых препаратов", - сказал он.

Онколог Шахин говорит, что использование этой технологии в вакцинах против Covid-19 приведет к "буму" мРНК. В течение следующих нескольких лет мРНК-вакцины против гриппа и других инфекционных заболеваний могут быть разработаны для замены вакцин предыдущих поколений.

"Первые препараты уже одобрены. Следующие препараты могут появиться на рынке в ближайшие полтора года", - прогнозирует Шахин. "Затем будет еще два или три, затем пять, затем 10. И затем их число начнет чрезвычайно быстро расти. Я предсказываю, что через 15 лет треть новых одобренных лекарств будет основываться на технологии мРНК", - говорит он.

По словам Шахина, команда BioNTech работает с технологией мРНК уже 20 лет, что дает компании преимущество даже перед крупнейшими фармацевтическими компаниями мира.

Как работают мРНК-вакцины против Covid-19?

мРНК-вакцины содержат сигнальный агент РНК, который обеспечивает руководство для продукции S-белка. Это белок на поверхности вируса SARS-CoV-2, который используется вирусом для проникновения в клетки организма.

Как работают мРНК-вакцины против Covid-19?

мРНК-вакцины содержат сигнальное вещество РНК, которое обеспечивает руководство для продукции S-белка. Это белок на поверхности вируса SARS-CoV-2, который используется вирусом для проникновения в клетки организма.

Когда человеку вводят вакцину, некоторые клетки организма получают "инструкции" мРНК и временно производят S-белок. Затем иммунная система человека распознает белок как чужеродный, вырабатывает антитела и активирует Т-клетки (белые кровяные тельца), чтобы атаковать его. Если человек позже подвергнется воздействию вируса SARS-CoV-2, иммунная система распознает его и будет готова защитить от него организм. мРНК из вакцины не остаются в организме, а разрушается вскоре после вакцинации.