Профессор: Антитела не гарантируют защиту от инфицирования Covid-19

Государственные партнеры проинформировали членов рабочей группы о своих предложениях по улучшению ситуации с пандемией Covid-19. Одно из предложений государственных партнеров - определить статус человека с Covid-19, который имеет достаточный уровень антител.

Бригис сослался на соглашение, достигнутое Всемирной организацией здравоохранения и экспертами, о том, что если у человека есть антитела, у него был контакт с Covid-19. В то же время профессор подчеркнул, что мировая наука в настоящее время не дает ответа на вопрос о степени защиты от Covid-19, если выявлено, что у человека достаточно антител.

"Наличие антител не является гарантией того, что человек не заразится Covid-19. В настоящий момент для правительства было бы рискованно принимать решение об изменениях, которые не соответствуют консенсусу мировых ученых. Это было бы преждевременно", - заключил он.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш риторически спросил, поощряют ли партнеры правительства рекомендацию приравнять наличие антител к факту вакцинации и изменить нынешнюю политику.

"Если таков месседж, будет еще труднее убедить общественность пройти вакцинацию. Если партнеры рекомендуют радикальное изменение подхода без широкого научного консенсуса, это очень тонкий лед", - сказал премьер-министр.

Президент Латвийской академии наук Ивар Калвиньш отверг обвинения в том, что партнеры правительства не поощряют вакцинацию населения. Он также отметил, что в настоящее время работодатели испытывают нехватку рабочей силы. "Пока мы не добились, что все привиты, кто будет работать?" - риторически спросил он.

Премьер добавил, что ему понятны аргументы партнеров правительства, однако они сомнительны с научной точки зрения, и их реализация потребует изменения политики правительства.

Член Совета Латвийской торгово-промышленной палаты Нормундс Бергс согласился с премьер-министром и подчеркнул, что деятельность на рынке труда может быть возобновлена, если будет продвигаться вакцинация против Covid-19. Он также проинформировал о позиции Совета важность увеличения охвата вакцинации, и при этом призвал не менять политику правительства в настоящее время. Бергс призвал предложение приравнять антитела к вакцинации оставить на усмотрение ученых.