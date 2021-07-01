Июнь этого года был самым теплым в истории метеонаблюдений
Прошлый месяц в Латвии стал самым теплым июнем в истории метеонаблюдений с 1924 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прошлый месяц в Латвии стал самым теплым июнем в истории метеонаблюдений с 1924 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Средняя температура воздуха составила +18,9 градуса. Предыдущий рекорд - июня 2019 года - побит на три десятых градуса.
Июнь прошлого года вместе с июнем 1999 года был третьим самым теплым первым летним месяцем в истории наблюдений. Средняя температура воздуха в июне 2020 года составила +18,1 градуса.
Прошлый месяц был более сухим, чем обычно - среднее количество осадков по стране составило 41 миллиметр или 56% от июньской нормы. Кое-где количество осадков не достигло и половины нормы.