Июнь этого года был самым теплым в истории метеонаблюдений

Средняя температура воздуха составила +18,9 градуса. Предыдущий рекорд - июня 2019 года - побит на три десятых градуса.

Июнь прошлого года вместе с июнем 1999 года был третьим самым теплым первым летним месяцем в истории наблюдений. Средняя температура воздуха в июне 2020 года составила +18,1 градуса.