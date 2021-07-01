Чт, 1.07.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

Июнь этого года был самым теплым в истории метеонаблюдений

ФОТО: Pixabay

Прошлый месяц в Латвии стал самым теплым июнем в истории метеонаблюдений с 1924 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя температура воздуха составила +18,9 градуса. Предыдущий рекорд - июня 2019 года - побит на три десятых градуса.

Июнь прошлого года вместе с июнем 1999 года был третьим самым теплым первым летним месяцем в истории наблюдений. Средняя температура воздуха в июне 2020 года составила +18,1 градуса.

Прошлый месяц был более сухим, чем обычно - среднее количество осадков по стране составило 41 миллиметр или 56% от июньской нормы. Кое-где количество осадков не достигло и половины нормы.

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