Экстрасенс, предсказавшая пандемию, рассказала, когда она закончится
54-летняя Дебора Дэйвис два года назад говорила об опасной для жизни пандемии, назвала дату смерти принца Филиппа и теперь готова поделиться новым предсказанием.
54-летняя Дебора Дэйвис два года назад говорила об опасной для жизни пандемии, назвала дату смерти принца Филиппа и теперь готова поделиться новым предсказанием.
По мнению британской экстрасенса, через два года коронавирус никуда не исчезнет, он превратится в легкий сезонный вирус. Однако есть и другие причины для беспокойства по поводу того, что в некоторых странах вирус продолжит мутировать, и его будет сложнее лечить.
Дебора также убеждена, что через два года общественности расскажут больше о жителях других планет.