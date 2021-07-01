Чт, 1.07.2021
Поверьте, это было не спонтанное решение, мы ломали голову и рассматривали все возможные варианты проведения концерта, но сейчас мы просто в тупике… Амината, певица
Амината, певица

Экстрасенс, предсказавшая пандемию, рассказала, когда она закончится

ФОТО: Vladimir Arndt/Shutterstock

54-летняя Дебора Дэйвис два года назад говорила об опасной для жизни пандемии, назвала дату смерти принца Филиппа и теперь готова поделиться новым предсказанием.

По мнению британской экстрасенса, через два года коронавирус никуда не исчезнет, ​​он превратится в легкий сезонный вирус. Однако есть и другие причины для беспокойства по поводу того, что в некоторых странах вирус продолжит мутировать, и его будет сложнее лечить.

"Людям придется переосмыслить свое отношение к дистанции и ношению масок, последнее может стать обязательным аксессуаром", - сообщила экстрасенс Daily Mail.

Дебора также убеждена, что через два года общественности расскажут больше о жителях других планет.

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