Экстрасенс, предсказавшая пандемию, рассказала, когда она закончится

По мнению британской экстрасенса, через два года коронавирус никуда не исчезнет, ​​он превратится в легкий сезонный вирус. Однако есть и другие причины для беспокойства по поводу того, что в некоторых странах вирус продолжит мутировать, и его будет сложнее лечить.