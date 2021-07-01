Чт, 1.07.2021
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Новое руководство Даугавпилса: первые принятые решения и список неотложных проблем

Пресс-конференция после первого заседания Даугавпилсской думы нового созыва. Валерий Кононов (второй вице-мэр), Андрей Элксниньш (мэр) и Алексей Васильев (первый вице-мэр) ФОТО: Евгений Ратков

Первое заседание думы нового созыва проходило оживленно - сразу после избрания мэра и двух вице-мэров, новое руководство внесло несколько проектов решений, которые были приняты, пишет Chayka.lv. Это сокращение количества заместителей председателя и сокращение количества комитетов. После заседания Андрей Элксниньш, Алексей Васильев и Валерий Кононов ответили на вопросы журналистов, обозначив ряд первоочередных проблем, решением которых они намерены заняться.

Нужно ли оглядываться на прошлое

Несмотря на политические разногласия, многие депутаты напомнили аудитории, что они пришли работать на благо горожан, а не для того, чтобы удовлетворять свои политические амбиции. Депутат Петерис Дзалбе сказал, что пора бы уже прекратить оглядываться на времена Видавского, Строде, Лаускиса, Лачплесиса и т. д., а смотреть в завтра и взять на себя ответственность за свою работу. В Даугавпилсе принята другая практика: каждый новый руководитель начинает ругать своих предшественников.

Андрей Элскниньш, в свою очередь, считает, что нужно помнить высказывание писателя Чингиза Айтматова: "Кто мы такие, если не помним своего прошлого".

Галерея: Заседание Даугавпилсской думы нового созыва

Сокращение чиновников

Должность третьего заместителя мэра упразднили в целях экономии городского бюджета. В год экономия составит около 25 000 евро. С той же целью сокращается количество комитетов – их будет пять вместо семи. Объединятся жилищный комитет и комитет по вопросам собственности (имущества), а также хозяйственный комитет и комитет развития. В скором времени определят новых председателей комитетов и их составы.

Помимо денежной экономии (зарплата председателей комитетов) такое объединение также позволит избежать неоднократного рассмотрения дублирующихся вопросов. Это когда один и тот же вопрос рассматривается на нескольких комитетах. Экономия в деньгах - около 36 000 евро в год. В целом, количество членов всех комитетов сократится с 47 до 37.

Петерис Дзалбе считает, что многие думские комитеты дублируют функции думских департаментов: есть департамент собственности, есть департамент развития и т. д. Зачем ещё такие же комитеты? Это выглядит, как прямое недоверие к работникам самоуправления, к тому же они были созданы явно "под кого-то". Он предложил оставить всего три комитета, которые по закону должны быть обязательными - это финансовый комитет, комитет по вопросам образования и культуры, а также комитет по социальным вопросам. Была бы еще большая экономия средств.

Первоочередные вопросы

На пресс-конференции Андрей Элскниньш отметил, что его команда выступает за максимальную открытость и общение с жителями, вовлекая их в решение городских вопросов. Акцент будет сделан на коммуникацию с жителями всех микрорайонов Даугавпилса.

Нет ли опасности, что коалиция быстро распадется, как в Даугавпилсе случалось неоднократно? "Нет, мы намерены работать вместе, долго и продуктивно, мы уже показали, что можем это делать, ещё даже не будучи в руководстве", - сказал Алексей Васильев.

Срочные вопросы, которыми руководство займется в первую очередь: аэропорт в Лоциках, участие Даугавпилса в конкурсе на звание культурной столицы Европы в 2027 году, памятник столетию Латвии в Сквере Единства, увеличение тарифа на теплоэнергию и ситуация на Юдовке.

Про аэропорт

Юридическому департаменту будет дано задание рассмотреть возможность расторжения договора о строительном проекте аэропорта. Накануне выборов дума взяла почти миллионный кредит на проектирование аэропорта. "На сегодняшний день нет ни инвестора, ни пассажирского, ни грузового перевозчика, никакой бизнес-авиации. Это фикция. Мы будем ждать от работников более внятных ответов на наши вопросы, которые мы задавали, по меньшей мере, последние полгода", - сказал Андрей Элскниньш, добавив, что содержание инфраструктуры аэропорта, которая будет простаивать без инвесторов, городскому бюджету (т. е. жителям) обойдется в 1,5 - 2 млн евро в год.

Юдовка

Ситуацию на Юдовке Валерий Кононов, не вдаваясь в подробности, назвал очень неоднозначной. О новом тендере пока говорить рано, это неизбежно повлечет за собой повышение стоимости проекта минимум на полмиллиона. На завтра, 2 июля, назначена встреча с руководством предприятия Daugavpils ūdens. Кстати, Chayka.lv на это неделе пыталась получить ответы на вопросы жителей Юдовки, но Елена Лапинская не стала нам ничего комментировать. По словам мэра, любая строительная компания, которая не выполняет своих обязательств, будет оштрафована. В Даугавпилсе, кроме фирмы Lagron, таких фирм с десяток.

Тариф на тепло

Что касается тарифа, который с 1 августа вырастет на 38% и составит 56,96 евро за мегаватт/час (без НДС), то, по словам Валерия Кононова, они не намерены искать виноватых, "благодаря" бездействию которых это произошло. "Цена природного газа такая, какая она есть, но мы найдем варианты снизить тариф, когда в эксплуатацию сдадут ТЭЦ-3", - сказал он. С ТЭЦ-3 тоже все непросто, в ситуации будут разбираться с привлечением исполнительного директора думы и руководителя предприятия. "Но сегодня данная котельная городу нужна, - сказал Андрей Элкнсиньш. - Мы приложим все усилия, чтобы снизить тариф. Опыт такой уже есть, 2 года назад удалось это сделать, тогда тариф в городе также был очень высоким".

О памятнике столетию Латвии мэр высказался так: "Однозначно в нашей команде дискуссий на тему о том, что ему там не место, быть не может. Однозначно, его там не будет".

Также новое руководство намерено заняться темой разбитых улиц и дворов и локальных проблем, о которых жители рассказывали во время встреч в микрорайонах.

Галерея: Депутаты думы Даугавпилса нового созыва. 1 июля 2021 года

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