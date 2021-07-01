Новое руководство Даугавпилса: первые принятые решения и список неотложных проблем

Нужно ли оглядываться на прошлое

Несмотря на политические разногласия, многие депутаты напомнили аудитории, что они пришли работать на благо горожан, а не для того, чтобы удовлетворять свои политические амбиции. Депутат Петерис Дзалбе сказал, что пора бы уже прекратить оглядываться на времена Видавского, Строде, Лаускиса, Лачплесиса и т. д., а смотреть в завтра и взять на себя ответственность за свою работу. В Даугавпилсе принята другая практика: каждый новый руководитель начинает ругать своих предшественников.

Андрей Элскниньш, в свою очередь, считает, что нужно помнить высказывание писателя Чингиза Айтматова: "Кто мы такие, если не помним своего прошлого".

Галерея: Заседание Даугавпилсской думы нового созыва

Сокращение чиновников

Должность третьего заместителя мэра упразднили в целях экономии городского бюджета. В год экономия составит около 25 000 евро. С той же целью сокращается количество комитетов – их будет пять вместо семи. Объединятся жилищный комитет и комитет по вопросам собственности (имущества), а также хозяйственный комитет и комитет развития. В скором времени определят новых председателей комитетов и их составы.

Помимо денежной экономии (зарплата председателей комитетов) такое объединение также позволит избежать неоднократного рассмотрения дублирующихся вопросов. Это когда один и тот же вопрос рассматривается на нескольких комитетах. Экономия в деньгах - около 36 000 евро в год. В целом, количество членов всех комитетов сократится с 47 до 37.

Петерис Дзалбе считает, что многие думские комитеты дублируют функции думских департаментов: есть департамент собственности, есть департамент развития и т. д. Зачем ещё такие же комитеты? Это выглядит, как прямое недоверие к работникам самоуправления, к тому же они были созданы явно "под кого-то". Он предложил оставить всего три комитета, которые по закону должны быть обязательными - это финансовый комитет, комитет по вопросам образования и культуры, а также комитет по социальным вопросам. Была бы еще большая экономия средств.

Первоочередные вопросы

На пресс-конференции Андрей Элскниньш отметил, что его команда выступает за максимальную открытость и общение с жителями, вовлекая их в решение городских вопросов. Акцент будет сделан на коммуникацию с жителями всех микрорайонов Даугавпилса.

Нет ли опасности, что коалиция быстро распадется, как в Даугавпилсе случалось неоднократно? "Нет, мы намерены работать вместе, долго и продуктивно, мы уже показали, что можем это делать, ещё даже не будучи в руководстве", - сказал Алексей Васильев.

Срочные вопросы, которыми руководство займется в первую очередь: аэропорт в Лоциках, участие Даугавпилса в конкурсе на звание культурной столицы Европы в 2027 году, памятник столетию Латвии в Сквере Единства, увеличение тарифа на теплоэнергию и ситуация на Юдовке.

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