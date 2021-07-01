Чт, 1.07.2021
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Полиция изъяла активы организованной преступной группы на сумму в полмиллиона евро

ФОТО: Valsts policija

Госполиция изъяла имущество организованной преступной группы на сумму в полмиллиона евро. Преступники занимались торговлей табачными изделиями.

В феврале 2019 года Государственная полиция возбудила уголовное дело в связи с получением информации о том, что в одном из ангаров, расположенных в Риге, на улице Маскавас хранились нелегальные табачные изделия, сообщили LETA в полиции.

На основании полученной информации в феврале 2019 года было проведено несколько обысков, в ходе которых было изъято 828 720 штук сигарет Marlboro без латвийской акцизной марки, подготовленных к перевозке за пределы страны, носителей информации и других предметов.

Размер материального ущерба, нанесенного Латвии, составляет 90 496 евро. Расследование показало, что незаконное хранение и транспортировка табачных изделий осуществлялась организованной международной группой, в которой каждый член группы имел свою роль и обязанности.

Подозреваемыми были признаны четыре человека - двое граждан Латвии и двое граждан Литвы.

В ходе уголовного производства недвижимость, транспортные средства и денежные средства на общую приблизительную стоимость 500 000 евро были изъяты как возможная собственность, приобретенная преступным путем.

Доказательства связи лиц с преступной деятельностью обвиняемых были усилены, и в конце июня этого года уголовное дело было передано в Налогово-таможенную прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

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