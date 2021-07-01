Стратегия в случае новой вспышки Covid-19: "Быстрее все закрыть, быстрее открыть"

"Одна из проблем прошлого года заключалась в том, что мы недостаточно резко отреагировали [в начале вспышки]. Мы достаточно долго считали квадратные метры. И с лоббистскими организациями велись жесткие дискуссии о том, что делать, а что нет. И результат был настолько растянутым", - объясняет Силиня, добавляя, что