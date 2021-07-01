Стратегия в случае новой вспышки Covid-19: "Быстрее все закрыть, быстрее открыть"

"Одна из проблем прошлого года заключалась в том, что мы недостаточно резко отреагировали [в начале вспышки]. Мы достаточно долго считали квадратные метры. И с лоббистскими организациями велись жесткие дискуссии о том, что делать, а что нет. И результат был настолько растянутым", - объясняет Силиня, добавляя, что
в случае новой вспышки намерение состоит в том, чтобы отреагировать гораздо более резко: "Быстрее закрыть, быстрее открыть".
Председатель правления Латвийской Торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш отмечает, что подобное решение обойдется слишком дорого.
"Черный сценарий потребуется, если появится новый вариант Covid-19, против которого вакцины бессильны. Тогда важно будет быстро отреагировать. Но если ситуация будет подобна сегодняшней,
мы должны попытаться обойтись протоколами безопасности", - сказал Эндзиньш.
Аудио: программа Latvijas Radio Krustpunktā (на латышском языке)