Чт, 1.07.2021
И у меня за это штраф, за товар, который я купила себе?! И PTAC продолжает давать интервью, в которых насмехаются и смеются над нами. Очень неприятно, что люди в государственном учреждении думают, что они могут все делать, только полагаясь на то, что им кажется. Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер
Катрина Саулиете, латвийский инфлюенсер

Стратегия в случае новой вспышки Covid-19: "Быстрее все закрыть, быстрее открыть"

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Если в Латвии разразится вспышка Covid-19, то планируется действовать в соответствии со стратегией "быстрее все закрыть, быстрее открыть", - заявила парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня в интервью программе Latvijas Radio Krustpunktā.

"Одна из проблем прошлого года заключалась в том, что мы недостаточно резко отреагировали [в начале вспышки]. Мы достаточно долго считали квадратные метры. И с лоббистскими организациями велись жесткие дискуссии о том, что делать, а что нет. И результат был настолько растянутым", - объясняет Силиня, добавляя, что

в случае новой вспышки намерение состоит в том, чтобы отреагировать гораздо более резко: "Быстрее закрыть, быстрее открыть".

Председатель правления Латвийской Торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш отмечает, что подобное решение обойдется слишком дорого.

"Черный сценарий потребуется, если появится новый вариант Covid-19, против которого вакцины бессильны. Тогда важно будет быстро отреагировать. Но если ситуация будет подобна сегодняшней,

мы должны попытаться обойтись протоколами безопасности", - сказал Эндзиньш.

Аудио: программа Latvijas Radio Krustpunktā (на латышском языке)

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