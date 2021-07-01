Беляуниекс, который был избран в Сейм две недели назад, сложил свой мандат депутата

На вопрос, какую из должностей будет занимать Беляуниекс в будущем, он ответил, что предпочитает исполнять обязанности заместителя председателя Лимбажской краевой думы.

Он заявил, что проконсультировался с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также написал соответствующее заявление в Президиум Сейма, чтобы начать процедуру и следующий депутат вступил бы в должность. По данным Центральной избирательной комиссии, им будет член правления SIA Ansters Айнарс Башкис.