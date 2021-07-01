Пт, 2.07.2021
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Беляуниекс, который был избран в Сейм две недели назад, сложил свой мандат депутата

Председатель Лимбажской краевой думы Марис Беляуниекс ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Депутат Марис Беляуниекс (JKP), который был избран в Сейм Латвии всего несколько недель назад, сложит свой мандат депутата парламента, чтобы продолжить работу заместителем председателя Лимбажской краевой думы.

8 июня Сейм утвердил полномочия нынешнего исполнительного директора Лимбажского самоуправления Беляуниекиса на место нового министра образования и науки Аниты Муйжниеце (JKP). Вчера, 1 июля, вновь избранная Лимбажская краевая дума собралась на собрание, на котором избрала Беляуниекиса первым заместителем председателя Лимбажской краевой думы Дагниса Страубергса (LRA).

На вопрос, какую из должностей будет занимать Беляуниекс в будущем, он ответил, что предпочитает исполнять обязанности заместителя председателя Лимбажской краевой думы.

Он заявил, что проконсультировался с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также написал соответствующее заявление в Президиум Сейма, чтобы начать процедуру и следующий депутат вступил бы в должность. По данным Центральной избирательной комиссии, им будет член правления SIA Ansters Айнарс Башкис.

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