На Вентспилсском шоссе автомобиль после столкновения перевернулся на крышу

Серьезная авария в первой половине четверга произошла недалеко от Пуре, где на трассе столкнулись три машины. Один из водителей попавшей в аварию машины не заметил, как впереди идущая машина снизила скорость и врезался в нее. Машина Dacia принадлежала мужчине, имя которого неизвестно, перевернулась на крышу, а другие задействованные автомобили, а именно грузовик Toyota и Iveco, были повреждены.

Водитель Toyota, чья машина врезалась в автомобиль Dacia, сообщил программе Degpunktā, что водитель Dacia вообще не соблюдал дистанцию.

"Он ехал позади меня, не соблюдал никакой дистанции. Если он никак не реагировал на то, что мы начали тормозить, я полагаю, что его внимание было отвлечено на гаджетах или еще на чем-то. Он никак не отреагировал на ситуацию", - говорит водитель Toyota.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Ни водитель Toyota, ни водитель Iveco, ни велосипедист перед ними не пострадали. Водителю Dacia потребовалась серьезная медицинская помощь, так как он получил серьезные травмы нескольких частей тела.

Прибывшие на место происшествия спасатели из участка Кандавы передвинули машину на обочину дороги, чтобы та не мешало движению других транспортных средств. До этого на шоссе была большая пробка.

Пока нет информации о том, действительно ли водитель Dacia использовал гаджеты до аварии или были другие причины столкновения.