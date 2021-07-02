Принцесса Диана была бы рада: братья-принцы встречаются у памятника матери

Церемония открытия прошла возле Кенсингтонского дворца в специально спроектированном саду.

Скульптура, созданная известным художником Яном Рэнком-Бродли, была представлена ​​публике в день 60-летия покойной принцессы Дианы.

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

ФОТО: AFP

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

"Сегодня, когда нашей матери исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и черты характера, которые сделали ее значимой личностью во всем мире и изменили к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она оставалась с нами, и надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и наследия. Спасибо Яну Рэнку-Бродли, Пепу Моррисону и их командам за великолепную работу", - сказали братья в памятной речи.

Это был первый раз после похорон принца Филиппа, когда Уильям и Гарри были сфотографированы вместе. На церемонии не присутствовали ни герцогиня Сассекская, ни герцогиня Кембриджская.

Уильям и Гарри были одеты в темно-синие костюмы. Они прибыли на несколько минут раньше и остановились на дорожке за садом, чтобы немного поболтать.

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

Монумент, отлитый из бронзы, изображает принцессу Диану, которую окружают трое детей.

Под статуей находится пьедестал с выгравированными именем принцессы, датой открытия и отрывком из стихотворения Альберта Швейцера "Мера человека", прозвучавшего в 2007 году на богослужении в честь Дианы.

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

В заявлении Кенсингтонского дворца говорится: "Принцы надеются, что статуя поможет каждому, кто посетит Кенсингтонский дворец, задуматься о жизни и наследии Дианы. В основу образа Дианы положен последний этап ее жизни, когда, будучи послом гуманизма, она помогала людям по всему миру своей добротой и состраданием".

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

Статуя была заказана братьями в 2017 году в ознаменование 20-й годовщины трагической гибели Дианы в автокатастрофе в Париже.

Сад был создан в октябре 2019 года, и с тех пор пять садоводов провели здесь 1000 рабочих часов. Было посажено более 4000 цветов, в том числе более 200 роз пяти сортов и 300 тюльпанов трех разных сортов. Высажено более 500 кустов лаванды, 100 георгинов и 50 цветного горошка.

Сад с прудом и цветущими кустами, обустроенный во времена правления королевы Марии в XVII веке, оформлен в голландском стиле.