На литовской границе задержали рекордное количество нелегальных мигрантов - 150 человек

Это крупнейшее число нелегальных мигрантов, задержанное до этой поры за сутки, оно почти втрое превышает прежние суточные рекорды, сказал BNS представитель VSAT Гедрюс Мишутис.

Среди задержанных мигрантов - граждане Камеруна, Ирака, Сирии, Афганистана.

Большинство из 150 нелегальных мигрантов попросили убежища в Литве. Всем иностранцам будут сделаны тесты на Covis-19, а до получения результатов они будут изолированы.

В общей сложности в этом году из Беларуси в Литву пытались незаконно попасть 822 нелегальных мигранта. Это число в десять раз больше, чем было за весь 2020 год. В прошлом году на границе Литвы задержан 81 такой иностранец. В 2019 году пограничники задержали 46 нелегальных мигрантов, в 2018 году - 104, в 2017 году - 72.

Среди задержанных в этом году на границе с Беларусью преобладают:

граждане Ирака или представившиеся ими - 481,

57 граждан Ирана,

51 гражданин Сирии,

46 граждан Беларуси,

28 граждан России,

13 граждан Гвинеи,

12 граждан Турции,

10 граждан Шри-Ланки,

а также граждане других стран или представившиеся ими.