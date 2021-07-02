Более шести миллионов граждан ЕС попросили права остаться в Великобритании
Более шести миллионов граждан Евросоюза после Brexit попросили права и в дальнейшем находиться в Великобритании, сообщает AFP со ссылкой на правительство Великобритании.
Более шести миллионов граждан Евросоюза после Brexit попросили права и в дальнейшем находиться в Великобритании, сообщает AFP со ссылкой на правительство Великобритании.
Таким образом, оказалось, что число проживающих в Британии граждан ЕС почти вдвое больше, чем считалось ранее.
Перед окончательным сроком - 30 июня - резко выросло число запросов на вид на жительство от тех граждан ЕС, которые хотят сохранить права, которыми они наслаждались в Великобритании до выхода государства из блока.
Однако после окончания переходного периода 1 января гражданам ЕС, которые хотят остаться в Великобритании, придется столкнуться с большими трудностями сохранить право на пребывание и рабочие места.
Окончательное число запросов на вид на жительство достигло 6,02 миллионов, 5,1 миллион из которых уже удовлетворены. Когда в 2019 году была начата выдача видов на жительство проживающим там гражданам ЕС, считалось, что их примерно 3,7 миллиона.
"Когда мы покинули ЕС, мы пообещали сохранить права тех граждан ЕС, которые обосновались в Великобритании на постоянной основе, и мы разработали очень эффективную (...) планировку, чтобы они и в дальнейшем могли называть Великобританию своим домом", - сообщила глава МВД Прити Пател.
Однако защитники прав иммигрантов утверждают, что предложенный правительством механизм оставит за бортом многих, в том числе несовершеннолетних, попавших в учреждения опеки, подростков, которые, став совершеннолетними, покинули такие учреждения, бездомных и часть пожилых людей.
В то же самое время министр иммиграции Кевин Фостер указал, что правительство разработало механизмы безопасности для тех лиц, кто не подал заявку на вид на жительство, несмотря на то, что имеет такое право.
Он отметил, что каждый получит тот статус, который ему полагается.