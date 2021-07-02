Более шести миллионов граждан ЕС попросили права остаться в Великобритании

Таким образом, оказалось, что число проживающих в Британии граждан ЕС почти вдвое больше, чем считалось ранее.

Перед окончательным сроком - 30 июня - резко выросло число запросов на вид на жительство от тех граждан ЕС, которые хотят сохранить права, которыми они наслаждались в Великобритании до выхода государства из блока.

Однако после окончания переходного периода 1 января гражданам ЕС, которые хотят остаться в Великобритании, придется столкнуться с большими трудностями сохранить право на пребывание и рабочие места.

Окончательное число запросов на вид на жительство достигло 6,02 миллионов, 5,1 миллион из которых уже удовлетворены. Когда в 2019 году была начата выдача видов на жительство проживающим там гражданам ЕС, считалось, что их примерно 3,7 миллиона.

В течение последнего месяца до окончательного срока было подано более 400 000 запросов, сообщило Министерство внутренних дел, добавив, что те, кто со сроком опоздали "по обоснованным причинам", по-прежнему могут подавать запрос на вид на жительство.

"Когда мы покинули ЕС, мы пообещали сохранить права тех граждан ЕС, которые обосновались в Великобритании на постоянной основе, и мы разработали очень эффективную (...) планировку, чтобы они и в дальнейшем могли называть Великобританию своим домом", - сообщила глава МВД Прити Пател.

Однако защитники прав иммигрантов утверждают, что предложенный правительством механизм оставит за бортом многих, в том числе несовершеннолетних, попавших в учреждения опеки, подростков, которые, став совершеннолетними, покинули такие учреждения, бездомных и часть пожилых людей.

В то же самое время министр иммиграции Кевин Фостер указал, что правительство разработало механизмы безопасности для тех лиц, кто не подал заявку на вид на жительство, несмотря на то, что имеет такое право.