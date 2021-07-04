"Вокруг много пустых мест. Но стоят там, где нельзя": Мурниеце возмущена культурой "парковки" дипломатов

"Вокруг много пустых парковочных мест. Но стоят там, где нельзя. Дипломатические номера иногда создают впечатление, что законы распространяются на других. Не на дипломатов в чужой стране", - сказала предприниматель Линда Мурниеце.
На опубликованных ею фотографиях запечатлен автомобиль Toyota Avensis, который находится рядом с гостиницей Grand Palace Hotel Riga, на краю бульвара Аспазияс, прямо перед дорожным знаком, указывающим начало стоянки, а желтой линией отмечены места, где парковка запрещена.
Бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш тем временем комментирует, что делать в таких ситуациях: "Фото + сообщение в Министерство иностранных дел, которое, в свою очередь, отправляет ноту в посольство, которому принадлежит транспорт и конкретному пользователю автомобиля будет не очень приятно!!!".