Вс, 4.07.2021
Как у Петра, но похитрее Владимир Мартусь, капитан фрегата "Штандарт"
Владимир Мартусь, капитан фрегата "Штандарт"
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"Вокруг много пустых мест. Но стоят там, где нельзя": Мурниеце возмущена культурой "парковки" дипломатов

ФОТО: Facebook/Linda Mūrniece

Полно пустых парковок, однако, машина с дипломатическим номером, припаркована прямо там, где желтой линией это запрещено. Подобная сцена наблюдалась возле гостиницы напротив памятника Свободы.

"Вокруг много пустых парковочных мест. Но стоят там, где нельзя. Дипломатические номера иногда создают впечатление, что законы распространяются на других. Не на дипломатов в чужой стране", - сказала предприниматель Линда Мурниеце.

На опубликованных ею фотографиях запечатлен автомобиль Toyota Avensis, который находится рядом с гостиницей Grand Palace Hotel Riga, на краю бульвара Аспазияс, прямо перед дорожным знаком, указывающим начало стоянки, а желтой линией отмечены места, где парковка запрещена.

Бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш тем временем комментирует, что делать в таких ситуациях: "Фото + сообщение в Министерство иностранных дел, которое, в свою очередь, отправляет ноту в посольство, которому принадлежит транспорт и конкретному пользователю автомобиля будет не очень приятно!!!".

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