"Вокруг много пустых мест. Но стоят там, где нельзя": Мурниеце возмущена культурой "парковки" дипломатов

"Вокруг много пустых парковочных мест. Но стоят там, где нельзя. Дипломатические номера иногда создают впечатление, что законы распространяются на других. Не на дипломатов в чужой стране", - сказала предприниматель Линда Мурниеце.

На опубликованных ею фотографиях запечатлен автомобиль Toyota Avensis, который находится рядом с гостиницей Grand Palace Hotel Riga, на краю бульвара Аспазияс, прямо перед дорожным знаком, указывающим начало стоянки, а желтой линией отмечены места, где парковка запрещена.