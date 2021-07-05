"Оставить нельзя реорганизовать". Жаркие споры о велодорожках на улице Чака - какие есть решения?

Экспериментальные велосипедные дорожки на улице Чака были введены в эксплуатацию в ноябре прошлого года. В часы пик автобусы и троллейбусы останавливаются здесь каждые полторы минуты.

Архитектурное бюро Яна Гейла признает, что введение велосипедных полос значительно затруднило поток моторизованного транспорта по этой городской артерии, однако эксперты городского планирования предлагают ряд решений для улучшения дорожного движения.

Галерея: Велодорожки в центре Риги

Как улучшить велосипедное движение на улице Чака

Среди выдвинутых идей - предложение ввести светофоры, которые позволили бы велосипедистам двигаться немного быстрее, чем автомобили, тем самым защищая их от транспортных средств, совершающих правый поворот. В свою очередь, на остановках общественного транспорта можно было бы позволить велосипедистам объезжать автобусы и троллейбусы по тротуару, что позволяет избежать опасных ситуаций, когда велосипедисты пытаются обогнать стоящий транспорт по проезжей части с интенсивным движением.

Эксперты также рекомендовали физически отделить велосипедные полосы от остального сообщения, предложив ограничить скорость движения по улице Чака и особой маркировкой выделить зоны потенциальных конфликтов, где могут столкнуться интересы велосипедистов, водителей и пешеходов.

Чтобы улучшить транспортный поток, в некоторых местах можно было бы позволить автомобилям делать поворот направо с велосипедной полосы. Однако эксперты подчеркивают, что такое решение следует допускать только в виде исключения, если нет других вариантов улучшения транспортного потока.

Создавать пробки за пределами центра города

Чтобы сделать улицу Чака более удобной для автомобильного транспорта, можно увеличить пропускную способность на 20% с помощью регулирования движения. Помимо прочего, специалисты рекомендуют создать на улице Чака "зеленую волну" светофоров в соответствии с интенсивностью транспортного потока.

Оценка также предлагает несколько решений, которые необычны для Латвии - например, в месте, где общественный транспорт с улицы Марияс должен повернуть налево на улицу Элизабетес, можно создать специальный участок, на котором у автобусов и троллейбусов был бы приоритет при перестраивании на левую сторону проезжей части.

Еще одно нетипичное решение для Латвии - уменьшить подъезд к улице Чака, чтобы просто было меньше машин, которые создают заторы, перенаправляя движение на соседние улицы. В качестве примера градостроители приводят Копенгаген, где дозирование трафика позволяет избежать пробок на улицах города, оставляя их на магистралях за пределами.

Поскольку поток велосипедного движения летом намного интенсивнее, чем зимой, одно из решений предполагает организовать движение на улице Чака в соответствии с сезоном, то есть девять месяцев в году на улице Чака можно сохранить текущие велосипедные полосы, а на зимний период - с декабря по март - преобразовывать их в полосы общественного транспорта. В свою очередь, велосипедное движение в зимний сезон можно сконцентрировать на улице Барона, внеся перед этим существенные улучшения и обеспечив качественные условия для вождения.