Опознаны тела всех погибших при пожаре на улице Меркеля

10 июня полиция объявила, что опознаны семь из девяти человек, погибших в результате пожара. Все семь опознанных лиц были гражданами Латвии. Теперь полиция сообщила, что опознаны еще двое погибших и они тоже являются гражданами Латвии.

На сегодняшний день полицией задержаны в общей сложности шесть человек, и все они имеют процессуальный статус с правом на защиту. Несколько человек заключены под стражу, в том числе бизнесмен Эрнест Риекстс.

Галерея: Работы по тушению пожара на улице Меркеля

Уголовное производство квалифицируется как умышленное нарушение правил пожарной безопасности и ведение бизнеса без регистрации или без специального разрешения.

До задержания Риекстс был в розыске. В аудиосообщении в Интернете он утверждал, что его поиск был "полировкой пиара политиков". Также Риекстс указал, что сгоревшее помещение на улице Меркеля было не общежитием, а съемной квартирой. Кроме того, он заявил, что пожарная безопасность в квартире "высокая" и "повсюду установлены детекторы дыма".

Помимо этого, Риекстс отметил, что он не был в помещении на улице Меркеля полтора года и "там работали совсем другие люди и всем этим управляли". В своем сообщении Риекстс также изложил возможные версии пожара, выразив мысль, что произошел преднамеренный поджог.