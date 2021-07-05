В Эстонии трое напали на человека и затолкали его в багажник машины
В пятницу, 2 июля, в эстонскую полицию поступило тревожное сообщение из столичного района Ласнамяэ, сообщает Rus.Postimees.
В пятницу, 2 июля, в эстонскую полицию поступило тревожное сообщение из столичного района Ласнамяэ, сообщает Rus.Postimees.
В полицию сообщили, что в Ласнамяэ на Петербури-теэ 39-летний и 40-летний мужчины и 44-летняя женщина неоднократно ударили 44-летнего мужчину, а затем затолкали его в багажник автомобиля, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Полиция задержала мужчин 39 и 40 лет, а также 44-летнюю женщину.
В связи со случившимся было начато производство по статье о незаконном лишении свободы. Все обстоятельства случившегося выясняются.