В Эстонии трое напали на человека и затолкали его в багажник машины

В полицию сообщили, что в Ласнамяэ на Петербури-теэ 39-летний и 40-летний мужчины и 44-летняя женщина неоднократно ударили 44-летнего мужчину, а затем затолкали его в багажник автомобиля, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.