В Таджикистан от талибов за ночь бежали свыше 1000 афганских военных

Более 1000 афганских солдат бежали из страха за свою жизнь в Таджикистан от боевиков радикального исламистского движения "Талибан". Как сообщила в понедельник, 5 июля, пресс-служба Погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, минувшей ночью на территорию республики через приграничные участки в ходе вооруженных боестолкновений с талибами отступили 1037 военнослужащих правительственных войск Афганистана.

Им было разрешено перейти на таджикскую территорию, "принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела" соседней страны, приводит сообщение пограничников таджикистанское госинформагентство "Ховар".

Всего бежали уже около 1500 солдат

В течение нескольких предыдущих дней границу с Таджикистаном уже перешли почти 400 афганских военных, спасаясь от исламистов, которые ведут наступление на севере Афганистана и взяли под контроль большую территорию. Таким образом, общее число бежавших афганских военных приближается к 1500.

В пресс-центре погранвойск Таджикистана агентству Asia-Plus отказались предоставить подробности приема военных из соседней страны. Там не ответили, например, на вопросы о том, где они будут размещены, что с ними будет дальше, какая помощь будет оказываться, есть ли среди перешедших границу гражданские лица.