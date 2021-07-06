Экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы

Суд также должен вынести приговоры другим фигурантам так называемого дела Белгазпромбанка о коррупции и отмывании денег. Бабарико был арестован в июне 2020 года, через месяц после выдвижения кандидатуры на пост президента.

Бабарико обвиняли в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем, но он свою вину не признал. Ранее прокурор просил приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы.

По версии обвинения, с 2004 года Бабарико и его помощники систематически получали взятки. Обвинение считает, что за 16 лет топ-менеджеры Белгазпромбанкоа получили от корпоративных клиентов более 30 миллионов белорусских рублей (более 11,8 миллиона долларов).

Обвинение также считает, что Бабарико отмывал деньги, когда приобрел в Минске недвижимость на сумму свыше одного миллиона белорусских рублей (394 тысячи долларов).