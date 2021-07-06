Беларусь открывает границы для "вакцинного туризма". Как этим воспользоваться?

Возможность въезда и выезда из страны без визы будет действовать с 15 июля.
Находиться в стране можно будет не более пяти дней.
Планируется, что вакцинация иностранных граждан будет проводиться на платной основе, утвержденной Минздравом Беларуси. Разрабатывается информационная система, в которой будут рассматриваться заявки иностранцев и фиксироваться данные о вакцинации.
По данным Минздрава Беларуси, вакцинация двумя дозами для таких туристов будет стоить от 130 до 150 белорусских рублей (от 43 до 50 евро).
Иностранцы должны будут встать в электронную очередь, данные которой будут доступны пограничникам. При въезде необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, отрицательный результат теста на Covid-19 и подтверждение регистрации в электронной очереди. Когда через 21-90 дней должна быть введена вторая доза вакцины, следует сделать то же самое, сообщает РИА Новости.
Заместитель министра здравоохранения Беларуси Александр Тарасенко заявил, что многих иностранцев интересует возможность вакцинации вакциной "Спутник V", разработанной в России. Она не используется в большинстве стран Европейского союза (ЕС), потому что вакцина не была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).