Беларусь открывает границы для "вакцинного туризма". Как этим воспользоваться?

Возможность въезда и выезда из страны без визы будет действовать с 15 июля.

Находиться в стране можно будет не более пяти дней.

Планируется, что вакцинация иностранных граждан будет проводиться на платной основе, утвержденной Минздравом Беларуси. Разрабатывается информационная система, в которой будут рассматриваться заявки иностранцев и фиксироваться данные о вакцинации.

По данным Минздрава Беларуси, вакцинация двумя дозами для таких туристов будет стоить от 130 до 150 белорусских рублей (от 43 до 50 евро).

Иностранцы должны будут встать в электронную очередь, данные которой будут доступны пограничникам. При въезде необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, отрицательный результат теста на Covid-19 и подтверждение регистрации в электронной очереди. Когда через 21-90 дней должна быть введена вторая доза вакцины, следует сделать то же самое, сообщает РИА Новости.