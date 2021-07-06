Эксперты: без вакцинации детей коллективного иммунитета не достигнуть
Немецкое общество иммунологии (DGfI) заявило, что коллективный иммунитет вряд ли будет достигнут без вакцинации детей и подростков.
Немецкое общество иммунологии (DGfI) заявило, что коллективный иммунитет вряд ли будет достигнут без вакцинации детей и подростков.
"Традиционно предполагается, что коллективный иммунитет возникает, когда от патогена защищены от 60 до 70% населения. Это означает, что патоген не может воспроизводиться у этих людей", - сказал вице-президент DGfI Райнхольд Ферстер в интервью газете медиа-группы Funke во вторник, 6 июля.
Индийский или так называемый дельта-вариант вируса еще больше усложнил эту ситуацию.
"Он гораздо более заразен и очень сильно поражает подростков и детей", - сказал эксперт. "До тех пор, пока эта группа не вакцинирована вообще или вакцинирована незначительно, не будет никакого коллективного иммунитета".
По оценкам немецкого института Роберта Коха (RKI), чтобы справиться с индийским вариантом коронавируса, вакцинированы должны быть не менее 85% населения в возрастной группе 12-59 и 90% в возрастной группе старше 60.
"Если этот уровень будет достигнут вовремя, четвертая волна, объявленная следующей осенью или зимой, будет маловероятной", - говорится в заявлении RKI.
На сегодняшний день Постоянный комитет Германии по вакцинации (Stiko) не выпустил общих рекомендаций по вакцинации детей от 12 лет. Однако вакцины для детей младше 12 лет еще не одобрены.