Вт, 6.07.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

NKMP: столбики на улице Тербатас установлены без согласования

Улица Тербатас в Риге ФОТО: Lita Krone/LETA

В ответ на ажиотаж Управление национального культурного наследия (NKMP) обследовало улицу Тербатас и обнаружило несогласованное размещение дорожных заграждений в историческом покрытии дороги.

Улица Тербатас является частью национального памятника градостроительства "Исторический центр Риги" и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его историческое покрытие является охраняемой законом культурной и исторической ценностью, преобразование которой допускается только в том случае, если это единственный способ обеспечить развитие города, и если преобразование не снижает культурную и историческую ценность исторического центра Риги и ее охраняемой территории, пояснили в NKMP .

NKMP считает, что негативные побочные эффекты в этом случае перевешивают преимущества. NKMP отрицательно оценивает и не поддерживает непродуманные решения по размещению дорожных ограждений, реализованные в историческом центре Риги, которые, по мнению Правления, в настоящее время существенно портят имидж городской среды в историческом центре Риги.

NKMP просит Департамент дорожного движения Рижской думы найти другие решения по снижению дорожного движения, которые улучшат историческую городскую среду и качество жизни людей.

Ранее сообщалось, что депутат от коалиции Рижской думы Валдис Гаварс (НО) выразил обеспокоенность по поводу игнорирования мнения жителей в вопросе снижения дорожного движения в Риге. Гаварс опубликовал открытое письмо, в котором указал на "вторжение пластиковых столбиков" в столице.

"В последнее время многие рижане обратили внимание на то, что на нескольких улицах Риги произошли изменения в организации движения, более того, похоже, началось явление, которое можно было бы назвать "нашествием столбиков", сказал депутат Рижской думы.

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