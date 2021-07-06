В России задержан консул Эстонии. МИД Эстонии считает это постановкой российских властей

В ФСБ сообщили, что консул задержан "с поличным при получении от гражданина РФ материалов закрытого характера". В ведомстве не уточнили, что это за материалы.

"Данная деятельность не совместима со статусом дипработника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, - сообщили в ФСБ.

Согласно Венской конвенции, консульские должностные лица не подлежат аресту. Исключение - судебное решение в случае совершения тяжкого преступления.

Согласно конвенции, государство пребывания может уведомить другое государство, что консул признан персоной нон грата. Тогда представляемое государство отзывает консула.

В генконсульстве Эстонии в Санкт-Петербурге, включая Марта Лятте, работают шесть консулов.

Ранее

В апреле силы ФСБ задержали консула Украины Александра Сосонюка - по тому же обвинению. По версии ФСБ, дипломат пытался получить доступ к базам данных российских граждан.

Сосонюк был выслан из России. Украина назвала произошедшее провокацией и в ответ выслала одного из дипломатов посольства России.

Версия МИДа Эстонии

МИД Эстонии: это постановка российских властей, обвинения безосновательны, сообщает Rus.Postimees.

По словам пресс-секретаря МИД Эстонии Аари Леммику, Март Лятте в тот момент находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете.

"Консул, уходя со встречи, был задержан ФСБ на полтора часа", - сказала Леммик.

Лятте обвиняют в получении секретных материалов, но, по данным МИД Эстонии, это постановка российских властей, и обвинения безосновательны.

По оценке МИД, этот случай ясно показывает, что Кремль избрал путь конфронтации вместо того, чтобы сменить негативный тренд в отношениях с Россией и Евросоюзом.

"Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях с ЕС", - сказала Леммик.

Марко Михкельсон: это умышленная провокация

По словам председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, задержание консула является умышленной провокацией. "Тот факт, что они обнародовали это таким образом, свидетельствует о том, что они сознательно хотят, чтобы такие новости доходили до средств массовой информации, и можно ожидать, что за этим последует высылка нашего дипломата", - считает Михкельсон.