В России задержан консул Эстонии. МИД Эстонии считает это постановкой российских властей

В ФСБ сообщили, что консул задержан "с поличным при получении от гражданина РФ материалов закрытого характера". В ведомстве не уточнили, что это за материалы.
"Данная деятельность не совместима со статусом дипработника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, - сообщили в ФСБ.
Согласно Венской конвенции, консульские должностные лица не подлежат аресту. Исключение - судебное решение в случае совершения тяжкого преступления.
Согласно конвенции, государство пребывания может уведомить другое государство, что консул признан персоной нон грата. Тогда представляемое государство отзывает консула.
В генконсульстве Эстонии в Санкт-Петербурге, включая Марта Лятте, работают шесть консулов.
В апреле силы ФСБ задержали консула Украины Александра Сосонюка - по тому же обвинению. По версии ФСБ, дипломат пытался получить доступ к базам данных российских граждан.
Сосонюк был выслан из России. Украина назвала произошедшее провокацией и в ответ выслала одного из дипломатов посольства России.
МИД Эстонии: это постановка российских властей, обвинения безосновательны, сообщает Rus.Postimees.
По словам пресс-секретаря МИД Эстонии Аари Леммику, Март Лятте в тот момент находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете.
"Консул, уходя со встречи, был задержан ФСБ на полтора часа", - сказала Леммик.
Лятте обвиняют в получении секретных материалов, но, по данным МИД Эстонии, это постановка российских властей, и обвинения безосновательны.
По оценке МИД, этот случай ясно показывает, что Кремль избрал путь конфронтации вместо того, чтобы сменить негативный тренд в отношениях с Россией и Евросоюзом.
"Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях с ЕС", - сказала Леммик.
Марко Михкельсон: это умышленная провокация
По словам председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, задержание консула является умышленной провокацией. "Тот факт, что они обнародовали это таким образом, свидетельствует о том, что они сознательно хотят, чтобы такие новости доходили до средств массовой информации, и можно ожидать, что за этим последует высылка нашего дипломата", - считает Михкельсон.
Если Лятте депортируют из России, Эстония должна будет отреагировать аналогичным образом, считает председатель комиссии по иностранным делам. "Вероятно, цель состоит в том, чтобы сорвать и ограничить деятельность не только эстонских дипломатов, но и дипломатов ЕС в целом. Я думаю, что нашим властям уместно подумать об этом, если консула вышлют", - сказал Михкельсон.