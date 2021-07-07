Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

Эксперимент, начатый в 2015 году под давлением и общественных организаций, со временем распространился на 2500 сотрудников совершенно разных учреждений - от полицейских участков до домов престарелых.

Участников перевели с 40-часовой на 36-ти или 35-часовую неделю, не сокращая им зарплату.

В целом экспериментом был охвачен примерно один процент работающего населения страны.

Исследование продолжалось до 2019 года и привело к серьезным последствиям: в течение следующих двух лет профсоюзы и их федерации добились либо сокращения рабочих часов, либо права на их сокращение для 80% работающих.

Исландская НКО Alda и исследовательский институт Autonomy, проводившие эксперимент, отмечают, что в исландском обществе с его сравнительно небольшой разницей в размере доходов, развитой экономикой и эффективной системой здравоохранения формируется консенсус, что в стране нужно сократить рабочие часы в свете понимания гражданами несправедливости и неэффективности продолжительных рабочих недель.

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При этом в соседних скандинавских странах, обязательное число рабочих дней в неделю меньше:

В Дании - 37 часов.

В Финляндии - 37,5 часов.

В Норвегии - 37,5 часов.

Эксперимент, строго говоря, не был переходом на четырехдневную рабочую неделю: в разных организациях норма в 35-36 рабочих часов реализовалась по-разному. Для следователей, например, рабочие дни сокращались на час с понедельника по четверг и на четыре часа в пятницу.

Несмотря на то, что далеко не все предприятия, участвовавшие в эксперименте, были государственными, большая их часть относилась к сектору услуг или административному сектору. Среди них не было заводов или строительных компаний.

Как измеряли продуктивность

Авторы исследования настаивают, что оно опровергает популярный аргумент о том, что сокращение рабочих часов в итоге приводит только к повышению нагрузки, потому что сотрудники вынуждены будут так или иначе работать сверхурочно, чтобы не терять производительности.

В ходе исследования выяснилось, что того же результата можно добиться, реорганизовав рабочие процессы.

"Сотрудники действительно стали работать меньше, что стало результатом внедрения новых стратегий работы и организации труда при взаимодействии работников и и их руководителей," - пишут авторы исследования.

Чаще всего это означало сокращение числа и продолжительности совещаний, снятие необязательных задач и перепланировку рабочих смен. "Мы сократили время, выделяемое на совещания, и постоянно стремимся свести их к минимуму, мы постоянно думаем о том, как выполнять задачи эффективнее", - говорит один из участников исследования.

При этом подход работает в совершенно разных организациях.