Ср, 7.07.2021
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Что о здоровье женщины говорит цвет ее месячных? Анализирует эксперт

ФОТО: Shutterstock

Цвет менструальной жидкости у женщин различается, однако эксперт заявляет, что оттенки красного также могут дать представление о здоровье женщины.

Специалист по женскому здоровью Мэрайя Роуз в анализе использует сравнение с 4 ягодами. Вишня, малина, клюква и клубника - красные тона этих ягод могут рассказать о женском здоровье. Конечно, следует учитывать и консистенцию менструальной крови, пишет Dailymail.co.uk.

Роуз заявляет, что, зная свой цвет менструальной крови, женщины могут сами определить для себя симптомы, вызванные повышенным или низким уровнем эстрогена - основного репродуктивного гормона.

Эстрогены - это группа гормонов, которые играют значительную роль в менструальном цикле и репродукции. Это главные женские половые гормоны. Эстрогены влияют на развитие груди женщины, менструальный цикл, интимное здоровье и обмен веществ.

Эксперт подчеркивает, что темно-красный или вишневый тон крови может свидетельствовать о чрезмерном уровне эстрогена, в свою очередь розовый цвет или малиновый может означать, что в организме недостаточно эстрогена. 

Клюквенный или клубничный цвет - здоровый цвет менструации ФОТО: Shutterstock

Цвет менструальной жидкости меняется на протяжении всего цикла, переходя от ярко-красного к темно-коричневому. 

Коричневый цвет же является вариантом нормы. Это старая кровь, уже пробывшая в матке некоторое время, выделяющаяся через несколько дней после начала цикла. 

Ярко-красная кровь - более свежая, потому что у нее не было возможности окислиться или вступить в химическую реакцию, которая вызывает изменение цвета крови.

Говоря о консистенции, эксперт подчеркивает, что здоровая менструальная кровь густотой должна быть как кленовый сироп.

Если менструальная кровь липкая, это может свидетельствовать о высоком уровне эстрогена, в свою очередь, водянистая кровь говорит о том, что эстрогена мало. 

Образование сгустков крови является естественным явлением, однако если эти сгустки размером больше монеты в 1 евро,  женщине следует обратиться к врачу. 

Симптомы низкого уровня эстрогена 

  • Нерегулярная менструация;
  • болезненный секс из-за недостатка смазки;
  • инфекции половых путей;
  • приливы;
  • чувствительность груди;
  • депрессия, утомляемость, недостаток концентрации.

Симптомы повышенного уровня эстрогена:

  • Вздутие живота;
  • чувствительность груди;
  • перемены настроения;
  • выпадение волос;
  • головные боли;
  • набор веса.
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