Что о здоровье женщины говорит цвет ее месячных? Анализирует эксперт

Специалист по женскому здоровью Мэрайя Роуз в анализе использует сравнение с 4 ягодами. Вишня, малина, клюква и клубника - красные тона этих ягод могут рассказать о женском здоровье. Конечно, следует учитывать и консистенцию менструальной крови, пишет Dailymail.co.uk.

Роуз заявляет, что, зная свой цвет менструальной крови, женщины могут сами определить для себя симптомы, вызванные повышенным или низким уровнем эстрогена - основного репродуктивного гормона.

Эстрогены - это группа гормонов, которые играют значительную роль в менструальном цикле и репродукции. Это главные женские половые гормоны. Эстрогены влияют на развитие груди женщины, менструальный цикл, интимное здоровье и обмен веществ.

Эксперт подчеркивает, что темно-красный или вишневый тон крови может свидетельствовать о чрезмерном уровне эстрогена, в свою очередь розовый цвет или малиновый может означать, что в организме недостаточно эстрогена.

Клюквенный или клубничный цвет - здоровый цвет менструации ФОТО: Shutterstock

Цвет менструальной жидкости меняется на протяжении всего цикла, переходя от ярко-красного к темно-коричневому.

Коричневый цвет же является вариантом нормы. Это старая кровь, уже пробывшая в матке некоторое время, выделяющаяся через несколько дней после начала цикла.

Ярко-красная кровь - более свежая, потому что у нее не было возможности окислиться или вступить в химическую реакцию, которая вызывает изменение цвета крови.

Говоря о консистенции, эксперт подчеркивает, что здоровая менструальная кровь густотой должна быть как кленовый сироп.

Если менструальная кровь липкая, это может свидетельствовать о высоком уровне эстрогена, в свою очередь, водянистая кровь говорит о том, что эстрогена мало.

Образование сгустков крови является естественным явлением, однако если эти сгустки размером больше монеты в 1 евро, женщине следует обратиться к врачу.