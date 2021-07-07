В Тюмени в отделении "Сбербанка" захватили заложников

По последним данным удалось установить личность преступника - им оказался 32-летний Александр Гриченко. Он состоит на учете в психдиспансере.
При задержании он заявил, что захватить банк его попросил Федор Бондарчук: режиссер якобы прислал ему сообщение и пообещал взять на роль в фильме.
"По предварительным данным, в результате переговоров удалось уговорить преступника отпустить всех заложников и сдаться", — сказал источник, на который ссылается "Интерфакс".
По словам российского информированного источника "Интерфакса", тревожная кнопка сработала в отделении банка на Червишевском тракте.
Мужчина, захвативший заложников, угрожал самодельным взрывным устройством и требует 15 миллионов рублей (172 407 евро). Известно, что он зашел в банк с рюкзаком, из которого видны торчащие провода.
Оказавшиеся у него в заложниках - двое сотрудников "Сбербанка".
Из жилого дома в Тюмени, где на первом этаже располагается отделение банка, эвакуировали около 50 человек.