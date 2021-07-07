Ср, 7.07.2021
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участник кровавого конфликта под Екабпилсом

В Тюмени в отделении "Сбербанка" захватили заложников
Мужчина, захвативший заложников, задержан

Иллюстративное фото ФОТО: Skitterphoto/pixabay.com

Мужчина, захвативший заложников в тюменском отделении "Сбербанка", задержан, пострадавших нет. Эту информацию подтвердили в самом "Сбербанке", сообщает Русская служба BBC.

По последним данным удалось установить личность преступника - им оказался 32-летний Александр Гриченко. Он состоит на учете в психдиспансере.

При задержании он заявил, что захватить банк его попросил Федор Бондарчук: режиссер якобы прислал ему сообщение и пообещал взять на роль в фильме.

"По предварительным данным, в результате переговоров удалось уговорить преступника отпустить всех заложников и сдаться", — сказал источник, на который ссылается "Интерфакс".

По словам российского информированного источника "Интерфакса", тревожная кнопка сработала в отделении банка на Червишевском тракте.

Мужчина, захвативший заложников, угрожал самодельным взрывным устройством и требует 15 миллионов рублей (172 407 евро). Известно, что он зашел в банк с рюкзаком, из которого видны торчащие провода.

Оказавшиеся у него в заложниках - двое сотрудников "Сбербанка".

Из жилого дома в Тюмени, где на первом этаже располагается отделение банка, эвакуировали около 50 человек.

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