Тяжелый случай: прославившийся на всю Эстонию мотоциклист попал в аварию

Позже стражам правопорядка Эстонии удалось установить как личность водителя, так и причину, почему он решил не останавливаться по приказу полицейского: у мотоциклиста не было прав необходимой категории. Любителя острых ощущений вызвали в участок для оформления нарушения. Но, похоже, общение со стражами правопорядка не сильно впечатлило нарушителя.

Как сообщила сегодня пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, во вторник, 6 июля, на бульваре Вабадузе в Таллинне произошло ДТП с участием мотоцикла Yamaha YZF R1, водитель которого не справился в повороте с управлением, вылетел на полосу встречного движения и упал. Как оказалось, мотоциклом управлял все тот же 31-летний мужчина, недавно попавшийся на значительном превышении скорости.

"ДТП произошло всего через полчаса после посещения Центра надзора за дорожным движением и проведения следственных мероприятий по делу о нарушениях, о которых сообщалось в опубликованном вчера сообщении. Вот вам и обещание больше не ездить на мотоцикле до сдачи необходимого экзамена.