В Канаде самолет насмерть сбил девушку, которая косила траву возле аэродрома

Инцидент произошел в понедельник, 5 июля, на аэродроме в канадской провинции Квебек. Столкновение произошло, когда самолет выполнял посадочный маневр.

В столкновении участвовал одномоторный самолет Nanchang CJ-6, который используется для обучения пилотов.

27-летняя девушка была доставлена ​​в больницу, где позже скончалась. Она работала в компании, которая обслуживала аэропорт.

Пилот самолета при столкновении не пострадал, однако был госпитализирован и лечился от нервного шока. Он был единственным человеком в самолете.

Аэродром, на котором произошел инцидент, в основном используется частными самолетами и парашютной компанией.