Ср, 7.07.2021
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участник кровавого конфликта под Екабпилсом

В Канаде самолет насмерть сбил девушку, которая косила траву возле аэродрома

ФОТО: ekrānuzņēmums/CNN

В Канаде небольшой самолет сбил девушку, косившую траву на лужайке возле аэропорта, сообщает американская телекомпания CNN.

Инцидент произошел в понедельник, 5 июля, на аэродроме в канадской провинции Квебек. Столкновение произошло, когда самолет выполнял посадочный маневр.

В столкновении участвовал одномоторный самолет Nanchang CJ-6, который используется для обучения пилотов.

27-летняя девушка была доставлена ​​в больницу, где позже скончалась. Она работала в компании, которая обслуживала аэропорт.

Пилот самолета при столкновении не пострадал, однако был госпитализирован и лечился от нервного шока. Он был единственным человеком в самолете.

Аэродром, на котором произошел инцидент, в основном используется частными самолетами и парашютной компанией.

Совет по безопасности на транспорте Канады начал расследование обстоятельств несчастного случая.

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