В Канаде самолет насмерть сбил девушку, которая косила траву возле аэродрома
В Канаде небольшой самолет сбил девушку, косившую траву на лужайке возле аэропорта, сообщает американская телекомпания CNN.
В Канаде небольшой самолет сбил девушку, косившую траву на лужайке возле аэропорта, сообщает американская телекомпания CNN.
Инцидент произошел в понедельник, 5 июля, на аэродроме в канадской провинции Квебек. Столкновение произошло, когда самолет выполнял посадочный маневр.
В столкновении участвовал одномоторный самолет Nanchang CJ-6, который используется для обучения пилотов.
27-летняя девушка была доставлена в больницу, где позже скончалась. Она работала в компании, которая обслуживала аэропорт.
Пилот самолета при столкновении не пострадал, однако был госпитализирован и лечился от нервного шока. Он был единственным человеком в самолете.
Аэродром, на котором произошел инцидент, в основном используется частными самолетами и парашютной компанией.
Совет по безопасности на транспорте Канады начал расследование обстоятельств несчастного случая.