Ср, 7.07.2021
Завтра увидимся! пьяный эстонец перед прыжком с водопада
пьяный эстонец перед прыжком с водопада

Россия объявила консула Эстонии персоной нон грата

ФОТО: MICHAL CIZEK/AFP

Россия объявила персоной нон грата консула генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

Это значит, что консул должен покинуть территорию России в течение двух суток.

В МИД России заявили, что "имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности" консула. Также, по информации МИД, временной поверенной в делах посольства "выражен решительный протест".

Во вторник, 6 июля, ФСБ объявила, что Лятте задержан "с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера". О каких именно материалах шла речь, неизвестно.

В МИД Эстонии назвали задержание провокацией и "постановкой". Москва заявила, то считает позицию Эстонии "циничной".

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