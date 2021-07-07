Россия объявила консула Эстонии персоной нон грата

Это значит, что консул должен покинуть территорию России в течение двух суток.

В МИД России заявили, что "имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности" консула. Также, по информации МИД, временной поверенной в делах посольства "выражен решительный протест".

Во вторник, 6 июля, ФСБ объявила, что Лятте задержан "с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера". О каких именно материалах шла речь, неизвестно.