Гудбай, маски? При понижении заболеваемости правительство может пойти и на такое

Правительство решило, что люди, которые уже вакцинированы или переболели Covid-19, могут не носить маски для лица в группах, даже если в помещении есть люди, которые не соответствуют этим требованиям. Если заболеваемость снизится до 20 случаев на 100 000 населения, это послабление станет более распространенным.

"Мы определили, что маски по-прежнему необходимо носить в общественном транспорте и в местах скопления большого количества людей.

Что касается торговых центров. Если торговцы соблюдают правило дистанцирования, требование носить маски не совсем оправданно", - сказал Каспар Берзиньш, советник министра здравоохранения.

В частности, требование носить маски останется в силе в общественном транспорте и везде, где невозможно обеспечить расстояние в два метра. В других местах это ограничение будет снято. Мнения относительно торговых центров в правительстве разделились.

"Разве это действительно разумно? Это очень хорошая привычка, которая снижает частоту возникновения дополнительных заболеваний.

Если мы отменим это, как прошлым летом, люди будут думать, что все кончилось, а тогда и начнутся самые большие трудности", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Однако большинство министров высказались за снятие этого ограничения. Не возражает против этого и Минздрав.

"Общество, если оно видит здесь эту угрозу, значит, оно способно мобилизоваться. Поэтому, если осенью будет видно, что произошел значительный рост и необходимо ввести дополнительные меры безопасности, я думаю, что общество мобилизуется", - сказал министр.

Правительство также решило, что больше не нужно будет определять конкретную площадь для каждого посетителя и что 50 человек смогут собираться в помещении, а 100 человек - на открытом воздухе. На мероприятиях не будет персонализированной рассадки и увеличится максимально допустимое количество участников. Также готов план борьбы с внезапным ростом заболеваемости.

"Если ситуация снова ухудшится, то при достижении показателя в 25 случаев заболеваемости на 100 тыс. населения вступят в силу прежние условия - те, которые есть сейчас", - заявил министр здравоохранения.

В настоящее время двухнедельная заболеваемость в Латвии еще не снизилась до необходимого уровня и является одной из самых высоких в Европе.