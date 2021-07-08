Стакис и Кирсис: Несмотря на определенные неудачные решения, столбики останутся на улицах Риги

Стакис на Латвийском радио обратил внимание на то, что, например, в смущении жителей по поводу столбиков на улице Тербатас можно обвинить несогласованность действий - сначала были установлены столбики, а через некоторое время расставлены цветочные горшки, так что жители изначально неправильно поняли потребность в этих столбиках. "Например, на улице Базницас, где это произошло одновременно, у людей не было вопросов и не было ажиотажа", - сказал Стакис, признавая, что очень важно координировать действия, чтобы у жителей не было недопонимания.

Он пояснил, что столбики, цветочные горшки и дорожные знаки устанавливают разные компании - одна спешит быстрее, а другая выполняет свою работу в последнюю минуту, что также вызывает недоумение у участников дорожного движения и жителей. Мэр Риги пообещал сделать все возможное, чтобы в будущем эти действия стали более согласованными, но при этом заявил, что не намерен применять какие-либо санкции в отношении Департамента сообщения, который за это несет ответственность.

И Стакис в интервью Латвийскому радио, и Кирсис в интервью программе 900 sekundes на LNT признались, что при установке столбиков в Пардаугаве на пересечении улиц Алтонавас и Ояра Вациеша изначально была допущена ошибка, из-за которой двухсекционным автобусам трудно поворачивать - столбики уберут, и будет рассмотрено другое решение.

Отвечая на вопрос о новой организации дорожного движения на улице Бруниниеку, на которую якобы жаловались водители скорой помощи и частные поставщики, Стакис признал, что обсуждение изменений и других решений возможно. "Это можно изменить, и это можно решить. Мы обязательно обсудим эту тему с оперативными службами. Например, оперативные службы указали мне, что еще более серьезной проблемой являются автомобили, которые заполонили улицы, и они вообще не могут подъехать. "Столбики - гораздо меньшее препятствие, чем автомобиль, который нельзя сдвинуть, нельзя на него наехать, в отличие от гибких столбиков", - пояснил Стакис.

В интервью Латвийскому радио мэр Риги напомнил, что любое изменение городской среды сопровождается дебатами и порой на это требуется много времени, но часто в конце концов оказывается, что долгосрочные выгоды перевешивают краткосрочные трудности.

В интервью передаче 900 sekundes заместитель мэра Кирсис подчеркнул, что столбики сконструированы таким образом, чтобы машины оперативных служб могли безопасно проезжать по ним - они гнутся и не повреждают автомобиль. Депутат не смог ответить на вопрос, сколько раз можно сгибать столбики, чтобы они не теряли своих функциональных свойств, но он подчеркнул, что столбики также можно менять со временем, так как стоят они относительно дешево - 28 евро за штуку.

Для сравнения Кирсис упомянул, что установка одного светофора на перекрестке или пешеходном переходе стоит от 50 000 до 100 000 евро, поэтому использование таких столбиков значительно дешевле.

И Стакис, и Кирсис признали, что уборка улиц зимой будет более сложной задачей из-за столбиков, но обслуживающим организациям придется найти подходящее решение.