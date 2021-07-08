Как заботиться о стопах летом, чтобы не возникло проблем со здоровьем?

О том, как защитить стопы летом и как правильно о них заботиться, рассказывают сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня и сертифицированный физиотерапевт Ириса Видауска.

Летняя обувь: удобная, стабильная и дышащая

Сандалии с тонкой подошвой, обувь на каблуке, обувь для свободного времени, шлепанцы - ассортимент летней обуви очень широк, однако не всегда модное и красивое полезно для стоп, позвоночника или осанки, а благополучие стоп все же должно быть важнее визуальной стороны. Физиотерапевт Ириса Видауска рекомендует избегать низкой обуви на очень тонкой подошве: амортизация у нее близка к нулю, и во время ходьбы пяточная кость при каждом шаге ударяется об асфальт. В результате уже после часа или двух ходьбы ноги чувствуют себя уставшими, мышцы икры и стоп "забиваются", что может проявиться в виде ноющей боли в области голеней и стоп. Такая обувь не подходит для длительного использования, так как помимо прочего может способствовать развитию плоскостопия.

Следует помнить и о том, что стабильность стопы обеспечивается за счет пальцев:

чем свободнее они могут двигаться, тем больше задействуются мышцы стопы.

Это значит, что лучше выбирать достаточно широкую и удобную обувь, так как при использовании узкой обуви мышцы становятся ленивыми и происходит их атрофия, нередко сопровождаемая также деформацией костей стопы (самый распространенный дефект - hallux valgus, или деформация большого пальца).

"Еще один нюанс, о котором люди часто не задумываются, - это стабильность лодыжки. При покупке обуви убедитесь в том, что она стабильная и нога в ней не гуляет по сторонам (менее стабильную обувь можно выбирать разве что в том случае, если планируется ходить по ровным поверхностям, например, асфальту). В противном случае существует риск растяжения связок лодыжки. Особенно важно носить стабильную, достаточно жесткую обувь детям, суставы которых очень мобильны, а также пожилым людям с нарушениями равновесия. Лучшим выбором на лето будет обувь, поддерживающая свод стопы, изготовленная из дышащего материала, имеющая достаточно толстую, амортизирующую подошву и достаточно удобная, так чтобы в ней можно было ходить несколько часов подряд", - отмечает сертифицированный физиотерапевт Ириса Видауска.

Босиком - с соблюдением гигиены

Хотя и трудно себе представить лето без ощущения морского песка, массирующего пальцы стоп, один из способов защитить свои стопы от различных травм и инфекций - носить обувь в городе и в таких общественных местах как спортивные центры; на пляже также рекомендуется по возможности использовать, например, шлепанцы.