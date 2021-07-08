Чт, 8.07.2021
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Юлия Меньшова, дочь Владимира Меньшова

Как заботиться о стопах летом, чтобы не возникло проблем со здоровьем?

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash.com/ Anelya Okapova

Настоящее лето уже началось, а с ним и долгие прогулки, отдых на пляже и другие летние занятия. А значит, наступила пора, когда проще обзавестись такими проблемами со здоровьем как грибок на ногах, боли в стопах, пальцах и их суставах, ожоги и другие. 

О том, как защитить стопы летом и как правильно о них заботиться, рассказывают сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня и сертифицированный физиотерапевт Ириса Видауска.

Летняя обувь: удобная, стабильная и дышащая

Сандалии с тонкой подошвой, обувь на каблуке, обувь для свободного времени, шлепанцы - ассортимент летней обуви очень широк, однако не всегда модное и красивое полезно для стоп, позвоночника или осанки, а благополучие стоп все же должно быть важнее визуальной стороны. Физиотерапевт Ириса Видауска рекомендует избегать низкой обуви на очень тонкой подошве: амортизация у нее близка к нулю, и во время ходьбы пяточная кость при каждом шаге ударяется об асфальт. В результате уже после часа или двух ходьбы ноги чувствуют себя уставшими, мышцы икры и стоп "забиваются", что может проявиться в виде ноющей боли в области голеней и стоп. Такая обувь не подходит для длительного использования, так как помимо прочего может способствовать развитию плоскостопия.

Следует помнить и о том, что стабильность стопы обеспечивается за счет пальцев:

чем свободнее они могут двигаться, тем больше задействуются мышцы стопы.

Это значит, что лучше выбирать достаточно широкую и удобную обувь, так как при использовании узкой обуви мышцы становятся ленивыми и происходит их атрофия, нередко сопровождаемая также деформацией костей стопы (самый распространенный дефект - hallux valgus, или деформация большого пальца).

"Еще один нюанс, о котором люди часто не задумываются, - это стабильность лодыжки. При покупке обуви убедитесь в том, что она стабильная и нога в ней не гуляет по сторонам (менее стабильную обувь можно выбирать разве что в том случае, если планируется ходить по ровным поверхностям, например, асфальту). В противном случае существует риск растяжения связок лодыжки. Особенно важно носить стабильную, достаточно жесткую обувь детям, суставы которых очень мобильны, а также пожилым людям с нарушениями равновесия. Лучшим выбором на лето будет обувь, поддерживающая свод стопы, изготовленная из дышащего материала, имеющая достаточно толстую, амортизирующую подошву и достаточно удобная, так чтобы в ней можно было ходить несколько часов подряд", - отмечает сертифицированный физиотерапевт Ириса Видауска.

Босиком - с соблюдением гигиены

Хотя и трудно себе представить лето без ощущения морского песка, массирующего пальцы стоп, один из способов защитить свои стопы от различных травм и инфекций - носить обувь в городе и в таких общественных местах как спортивные центры; на пляже также рекомендуется по возможности использовать, например, шлепанцы.

"Летом стопы обязательно нужно выпускать на свободу, в то же самое время в общественных местах рекомендуется тщательно соблюдать личную гигиену и в профилактических целях пользоваться дезинфицирующим средством, которое защитит ноги от бактерий, воспаления кожи и трещин. Не менее важно также регулярно дезинфицировать обувь. Помыв ноги (а делать это надо под проточной водой как минимум раз в день), важно их насухо вытереть, тем самым уменьшив риск грибковых инфекций, которые летом более распространены из-за усиленного потоотделения", - рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.

Солнцезащитный крем - и для стоп

Кожа стоп восприимчива к вредным солнечным лучам и подвержена меланоме - это серьезное злокачественное заболевание кожи может возникнуть и на стопах. Чтобы защитить стопы от возможных рисков, при нахождении на солнце нельзя забывать наносить и регулярно обновлять солнцезащитный крем на всех стопах целиком: и сверху, и снизу, и между пальцами.

Особенно осторожными следует быть людям со светлой и очень темной кожей.

Специалисты рекомендуют также регулярно проверять, не появились ли на стопах или между пальцами новые пигментные пятна или другие образования; при необходимости или в случае сомнений следует обратиться к специалисту.

Правильный уход при травмах стоп

Даже незначительные на первый взгляд травмы стопы, если им своевременно не уделить внимания, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем. Например, если на стопе появилась мозоль, ее нужно очистить антисептическим средством, а также стараться на нее не давить и не содрать ее; можно также воспользоваться специальными пластырями для мозолей. Небольшие ссадины, в свою очередь, нужно очистить и закрыть чистой и сухой повязкой. В случае образования уплотнения кожи, например, на пятках, рекомендуется снять его при помощи абразивной пилки для стоп, однако делать это нужно постепенно и только на сухих стопах; можно также прибегнуть к пластырям для уплотнений кожи. У спортсменов, сениоров и людей с сахарным диабетом риск обзавестись серьезными нарушениями здоровья стоп еще больше, поэтому эти группы жителей должны следить за состоянием своих стоп особенно тщательно, желательно также раз в год проверять их у специалиста по уходу за стопами - подолога.

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