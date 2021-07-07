Пт, 9.07.2021
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Мартиньш Стакис, мэр Риги

"Лучше бы сразу вырыть могилу и похоронить, чем так по частям резать". О налоговой реформе и малом бизнесе

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Для малого бизнеса этот черт страшен - так о вступившей в силу 1 июля налоговой реформе говорит экономический журналист Ольга Князева. Изучив все прелести нового налогообложения, вывод напрашивается один - такими темпами в Латвии будет невыгодно заниматься малым бизнесом, вторит ей предприниматель Дмитрий Трофимов. Эксперты, выступившие в эфире "Кто вам платит?", сошлись в одном - для малого бизнеса критически важно создавать условия, в которых можно зарабатывать, и понятную схему налогообложения, которую не хочется обманывать, уходя в тень.

Что случилось?

В конце прошлого года Сейм принял некоторые изменения в различных налоговых правовых актах, часть из которых вступила в силу с 1 июля 2021 года. Они касаются

  • работодателей,
  • плательщиков налога на микропредприятия (как владельцев предприятий, так и работников),
  • лиц, ведущих хозяйственную деятельность, получателей и плательщиков авторского вознаграждения,
  • плательщиков акцизного налога.

Подробно обо всех изменениях можно прочитать здесь.

Суть реформы - начиная с 1 июля 2021 года вводятся минимальные обязательные взносы государственного социального страхования, это как минимум 170 евро в месяц. Они касаются и полставочников, и работников на меньшие ставки, а также сотрудников микропредприятий и самозанятых лиц. Помимо этого, самозанятые лица должны делать взносы VSAOI на пенсионное страхование в размере 10% (вместо прежних 5%).

Полставочники - под угрозой 

Реформа, заботящаяся о благе незащищенных, в то же время по им же и бьет, ведь работодателей из-за введения минимального соцналога, по сути, вынуждают увольнять полставочников: "Кто работал на полставки - в магазинах в регионах, уборщицы и т. д. - ведь все они под вопросом. Теперь работодатель должен платить налог не с половины ставки, как они нарабатывали, а с полной ставки, эти 170 евро. И многие сказали: "Сорри, ребята. Давайте вы как-нибудь сами", - поясняет Ольга Князева.

При этом, как отмечает экономический журналист, есть миф, что каждый работодатель полставочника будет платить полную ставку налога, но это не так. На самом деле полставочники суммируются и считается общий социальный взнос в размере 1500 евро в квартал со всех работодателей.

"Если у вас несколько работ - сообщите начальству, что эта работа - не единственная, и есть шанс, что вас не уволят", - советует Князева.

По ее убеждению, работодатель в эти времена должен нести социальную ответственность: "В кого мы превратимся, просто увольняя? Почему не спросить?".

С ней не согласен предприниматель Дмитрий Трофимов, уже уволивший уборщицу, не дожидаясь 1 июля и не выясняя у нее о наличии другой работы. "Мне не нужна уборщица на каждый день - достаточно одного раза в неделю. Зачем я за 12 часов в месяц буду платить 220 евро? (Он имеет в виду условную зарплату 50 евро и обязательный социальный взнос в размере 170 евро. - Прим. ред.). Или студентка для развития рекламы в социальных сетях - зачем я ей буду платить зарплату в четыре раза больше, чем я планировал?" - вопрошает он.

Владелец бизнеса в сфере недвижимости говорит, что не намерен выяснять, есть ли у полставочников другая работа, потому что

"не хочет заниматься теми делами, которыми не должен. Если государство взяло на себя ответственность и вводит такие правила, пусть несет ответственность за последствия".

Его как бизнесмена устраивал тот социальный налог, который уборщица вырабатывала, и он не понимает, почему он должен волноваться, где еще она трудоустроена. Тем более, по его мнению, остается открытым вопрос, что будет, если с тех других работ его сотрудница уволится. По словам предпринимателя, обязанности уволенных - уборку и продвижение в социальных сетях - теперь он разделит между остальными сотрудниками.

"Благая цель защитить незащищенных - лишь красивые слова"

Власти такие нововведения обосновывают заботой о жителях, аргументируя, что минимальный социальный налог повысит социальную защищенность наемных работников и самозанятых лиц. Однако, по мнению экспертов, это все красивые слова, которые на деле ничего не значат. 

"Конечно, любая социальная выплата несет за собой социальное обеспечение - больничные, пенсия. Но до пенсии - далеко, я не особо верю, что у нас будет большая пенсия. Цифры замещения пенсии прогнозируются на уровне 25%, то есть

сегодня работающий, получающий 1000 евро, через сколько-то лет получит пенсию в 250 евро - не особо мотивирующая сумма, чтобы сейчас меня приструнить платить налоги.

Я и так знаю, что ничего хорошего не будет, если сама не начну откладывать", - логику многих поясняет Ольга Князева.

Предприниматель Дмитрий Трофимов солидарен: "Я заплатил как частное лицо миллиона полтора евро. Вы серьезно думаете, что я получу 10% в виде пенсии? Да ради бога, я вас умоляю... Я ни на что не рассчитываю от государства с того самого 1988 года, когда начал свой бизнес", - говорит он, указывая на непрогнозируемую налоговую политику в Латвии. 

Автор инициативы на manabalss.lv "За отмену налоговой реформы 2021" Юлия Кова также считает, что это очень красивая формулировка, которая на практике абсолютно не работает. "Давайте попробуем дожить, когда нам понадобится социальное страхование..." - вздыхает она.

Малый бизнес выдавливают

"Давайте вспомним правило Парето, которое формулируется как "20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий - лишь 20% результата. Вот так и в Латвии:

по сути, 20% крупных налогоплательщиков дают 80% налогов в бюджет.

Остальное - это мелочи, которые, я считаю, мало что несут бюджету как таковому, они, скорее, несут функцию самозанятости, то есть сами обеспечивают себя работой и им не надо просить у государства какие-то пособия. На мой взгляд, от них следовало бы отстать, то есть дать работать как и раньше. Но этого не случится - с 1 июля самозанятые лица, микропредприятия, получатели авторских гонораров обязаны платить социальный взнос в полном объеме", - поясняет Князева.

Она напоминает, что при доходе с хозяйственной деятельности больше 500 евро в месяц вне зависимости от того, есть ли у человека другая работа как у наемного работника, все равно необходимо отдельно заплатить социальный взнос и еще 10% в пенсионный фонд. "Вся эта налоговая реформа нацелена на выдавливание малого бизнеса", - считает эксперт.

Идея с микропредприятиями была правильной

Эксперты сошлись в том, что люди, которые работают на патентах или как самозанятые, попросту снимают нагрузку с государства и в случае чего - ничего не требуют: "Ну сделайте режим, который давал бы этим самозанятым людям работать. Они снимают нагрузку с бюджета, им не надо платить какое-то пособие по безработице, выживанию, прожиточный минимум, дайте им заработать", - говорит Князева.

"Посмотрите на ситуацию с арендой квартир - по свой работе я вижу, что многие вполне охотно регистрируют деятельность и платят 10% с дохода, не с прибыли. Мол, вот 10% и отстаньте. Они не уходят в тень и готовы заплатить, чтобы до них не докапывались", - приводит пример член правления компании по недвижимости Ritters, указывая, что и для самозанятых следовало бы применять схожий, понятный, фиксированный принцип.

"Когда создавались микропредприятия, идея была правильная. Конечно, потом было некое искажение, но в целом - 9% налог с оборота и простейшая бухгалтерия, и все - это малый бизнес. Другое дело, что не надо было пускать это на самотек, а то начали химичить...

Но то, что сейчас происходит - лучше сразу выройте могилу и похороните, чем делайте эту медленную удавку - порубить хвост по частям, сначала 9%, потом 15%, потом 25% и 40% и еще социальный налог", - говорит Князева.

Трофимов также считает, что вместо того, чтобы полностью менять всю налоговую политику, гораздо разумнее было бы проконтролировать деятельность микропредприятий: "Кто мешал сделать один счет, чтобы его можно было проконтролировать? Хочешь такой режим - один счет для всех доходов и все. То, что у нас по микропредприятиям списывали зарплаты - руководители открывали микропредприятия, и там уходили большие деньги на зарплаты - так что, СГД не могла отследить? Надо было все отменять?" - рассуждает он.

По его мнению, для того, чтобы налоги поступали в казну, нужно сначала сделать оптимальную среду для развития бизнеса. "Помните начало 90-х - сколько людей ринулось в бизнес? Все, у кого хватило смелости. А сколько людей с того времени осталось в бизнесе? Думаю, один из десяти", - рассуждает бизнесмен. 

Когда вводили режим микропредприятий, Трофимов был вице-президентом Латвийской торгово-промышленной палаты, то есть одним из тех, кто все это двигал: "И основная идея была: нате ваши 9% и отвяжитесь! Потому что малый бизнес не хочет платить бухгалтеру, разбираться в законодательстве, смотреть, что там по налогам... Малый бизнес - это бизнес, где люди зарабатывают на хлеб себе и семье. Если мы будем продолжать такими темпами, в Латвии заниматься бизнесом будет невыгодно", - считает он.

Почему в Латвии не платят налоги? По мнению Князевой, общая проблема Латвии в том, что "мы просто бедные, у нас просто нет доходов для того, чтобы платить эти налоги. Тут можно изощряться и придумать что-то еще, но проблема в том, что у нас просто нет денег. У нас малый бизнес - это, по сути, бизнес для самозанятости, он трудоустраивает себя и двух-трех своих знакомых. Все".

Важно!

"У меня доход меньше 1500 евро в квартал, меня это не касается" - очень популярное заблуждение на данный момент. Таких самозанятых это касается в первую очередь: если до 15 июля не написать в СГД письмо о планируемом доходе, VSAA насчитает полный налоговый взнос с 1500 евро в квартал. "Я думаю, об этом будут знать не все и по одному разу многие предприниматели, которые получают меньше 500 евро, этот налог заплатят", - считает Ольга Князева. 

Поэтому обратите внимание!

  • Если плательщик налога на микропредприятие, который не является одновременно работником, прогнозирует, что его доход от хозяйственной деятельности в дальнейшем в этом году больше не будет достигать 1500 евро в каждом квартале, то он должен подать в СГД заявление о планируемых доходах в следующем квартале, и тогда минимальные обязательные взносы за самозанятое лицо (владельца MUN) начисляться не будут и не надо будет их платить.
  • Если самозанятое лицо, которое не является одновременно работником, прогнозирует, что его доход от хозяйственной деятельности не достигнет 1500 евро в квартал, то он подает в VID заявление о планируемых доходах в следующем квартале, и тогда минимальные обязательные взносы начисляться не будут и не надо будет их платить. 

Заявление следует подать в свободной форме в разделе EDS Sarakste ar VID до 15 июля 2021 года за третий квартал 2021 года, до 15 октября 2021 года - за четвертый квартал 2021 года.

О перспективах реформы

Несмотря на прозвучавшую критику Торгово-промышленной палаты и различных ассоциаций, премьер Кришьянис Кариньш накануне вступления реформы в силу заявил, что при изменениях "всегда есть кто-то, кто в последний момент понимает, что недостаточно к ним подготовился", но, по его мнению, "все сумеют с этим справиться и всем работающим в Латвии будет обеспечена социальная защита".

Министр финансов Янис Рейрс также настроен решительно, тем более что к грядущей реформе он готовился еще два года назад, заявляя, что для 260 тысяч человек, не платящих социальный налог, такие времена скоро закончатся.

Но есть и хорошие новости. Как отметила Ольга Князева, ходят разговоры, что по прошествии трех месяцев с введения реформы ее результаты оценят и, возможно, что-то подкорректируют. Также стоит взять во внимание выборы в Сейм, которые пройдут осенью 2022 года, а налоговая реформа - отличная повестка, как вылавливать голоса электората.

Помимо этого, не собираются сдаваться и активисты, собравшие менее чем за неделю 10 000 подписей за отмену налоговой реформы. Сейчас они проходят технический процесс, чтобы подать инициативу на рассмотрение в Сейм, но в случае чего настроены дойти вплоть до Конституционного суда. По крайней мере так говорит автор инициативы Юлия Кова. Пока же программа минимум - отменить введенное 1 июля 2021 года, а потом уже вместе с экспертами разрабатывать модель, адаптированную для малого бизнеса и творческой отрасли, о дальнейших планах говорит она.

Видео: Эфир "Кто вам платит?" от 7 июля

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