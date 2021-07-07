"Лучше бы сразу вырыть могилу и похоронить, чем так по частям резать". О налоговой реформе и малом бизнесе

"Посмотрите на ситуацию с арендой квартир - по свой работе я вижу, что многие вполне охотно регистрируют деятельность и платят 10% с дохода, не с прибыли. Мол, вот 10% и отстаньте. Они не уходят в тень и готовы заплатить, чтобы до них не докапывались", - приводит пример член правления компании по недвижимости Ritters, указывая, что и для самозанятых следовало бы применять схожий, понятный, фиксированный принцип.

"Когда создавались микропредприятия, идея была правильная. Конечно, потом было некое искажение, но в целом - 9% налог с оборота и простейшая бухгалтерия, и все - это малый бизнес. Другое дело, что не надо было пускать это на самотек, а то начали химичить...

Но то, что сейчас происходит - лучше сразу выройте могилу и похороните, чем делайте эту медленную удавку - порубить хвост по частям, сначала 9%, потом 15%, потом 25% и 40% и еще социальный налог", - говорит Князева.

Трофимов также считает, что вместо того, чтобы полностью менять всю налоговую политику, гораздо разумнее было бы проконтролировать деятельность микропредприятий: "Кто мешал сделать один счет, чтобы его можно было проконтролировать? Хочешь такой режим - один счет для всех доходов и все. То, что у нас по микропредприятиям списывали зарплаты - руководители открывали микропредприятия, и там уходили большие деньги на зарплаты - так что, СГД не могла отследить? Надо было все отменять?" - рассуждает он.

По его мнению, для того, чтобы налоги поступали в казну, нужно сначала сделать оптимальную среду для развития бизнеса. "Помните начало 90-х - сколько людей ринулось в бизнес? Все, у кого хватило смелости. А сколько людей с того времени осталось в бизнесе? Думаю, один из десяти", - рассуждает бизнесмен.

Когда вводили режим микропредприятий, Трофимов был вице-президентом Латвийской торгово-промышленной палаты, то есть одним из тех, кто все это двигал: "И основная идея была: нате ваши 9% и отвяжитесь! Потому что малый бизнес не хочет платить бухгалтеру, разбираться в законодательстве, смотреть, что там по налогам... Малый бизнес - это бизнес, где люди зарабатывают на хлеб себе и семье. Если мы будем продолжать такими темпами, в Латвии заниматься бизнесом будет невыгодно", - считает он.

Почему в Латвии не платят налоги? По мнению Князевой, общая проблема Латвии в том, что "мы просто бедные, у нас просто нет доходов для того, чтобы платить эти налоги. Тут можно изощряться и придумать что-то еще, но проблема в том, что у нас просто нет денег. У нас малый бизнес - это, по сути, бизнес для самозанятости, он трудоустраивает себя и двух-трех своих знакомых. Все".