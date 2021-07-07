Кто вам платит? ⟩ "Вы не дождетесь 41,07% от моих доходов". Реакция, факты и ошибки налоговой реформы

"Я от всей души поздравляю Латвию с первым официальным днем вступления в теневую экономику", "От меня вы не дождетесь 41,07% от моих доходов, вы ничего мне для этого не дали", "Даже в Минэкономики не могут себе позволить обязательный социальный взнос для уборщицы", "Увольняю двух работников, которые у меня работали на неполной ставке", - такую реакцию вызвали изменения в сфере налогообложения, вступившие в силу с 1 июля. Обсуждаем ситуацию в эфире "Кто вам платит?".