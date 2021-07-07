Ср, 7.07.2021
Завтра увидимся! пьяный эстонец перед прыжком с водопада
пьяный эстонец перед прыжком с водопада

Кто вам платит? ⟩ "Вы не дождетесь 41,07% от моих доходов". Реакция, факты и ошибки налоговой реформы

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Я от всей души поздравляю Латвию с первым официальным днем вступления в теневую экономику", "От меня вы не дождетесь 41,07% от моих доходов, вы ничего мне для этого не дали", "Даже в Минэкономики не могут себе позволить обязательный социальный взнос для уборщицы", "Увольняю двух работников, которые у меня работали на неполной ставке", - такую реакцию вызвали изменения в сфере налогообложения, вступившие в силу с 1 июля. Обсуждаем ситуацию в эфире "Кто вам платит?".

Гости эфира:

  • Ольга Князева - экономический журналист, 23 года в профессии;
  • Дмитрий Трофимов - предприниматель, член правления компании по недвижимости Ritters;
  • Юлия Кова - автор инициативы на manabalss.lv "За отмену налоговой реформы 2021".

Темы эфира:

  • О благой цели и плохой реализации - почему желание социально защитить людей может нанести больше вреда, чем пользы не только людям, но и государству в целом;
  • Кого больше всего затронут изменения и как именно? Рассмотрим практические примеры - уборщица на полставки, мастер по маникюру, фотограф - было и стало;
  • Главные заблуждения относительно налоговой реформы, которые муссируются в социальных сетях;
  • Налогообложение в других странах - почему некоторые регистрируются в Эстонии?
  • 10 000 подписей за инициативу об отмене налоговой реформы 2021 года собраны. Что дальше?
  • Чего хотят деятели культуры и представители творческих профессий - просто отложить реформу или решать все иначе. Как?

Встречаемся в 18:00 прямо здесь или на нашей страничке в Facebook. Запись эфира на следующий день можно посмотреть в YouTube.

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