PVD уничтожит 500 кг конфет, в которых был амарант

Амарант - это пурпурный, красный, красновато-коричневый или красно-пурпурный синтетический краситель, производный каменноугольной смолы. Использование этого цвета при производстве конфет запрещено в Европейском союзе.

Запрещенный краситель был обнаружен при досмотре этикетки груза сладостей на государственной границе. Конфеты не были допущены внутрь страны и теперь отправляются на уничтожение.