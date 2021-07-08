PVD уничтожит 500 кг конфет, в которых был амарант
Продовольственно-ветеринарная служба отправила на уничтожение 500 кг конфет китайского производства, так как они содержат запрещенную пищевую добавку Е123 или амарант.
Продовольственно-ветеринарная служба отправила на уничтожение 500 кг конфет китайского производства, так как они содержат запрещенную пищевую добавку Е123 или амарант.
Амарант - это пурпурный, красный, красновато-коричневый или красно-пурпурный синтетический краситель, производный каменноугольной смолы. Использование этого цвета при производстве конфет запрещено в Европейском союзе.
Запрещенный краситель был обнаружен при досмотре этикетки груза сладостей на государственной границе. Конфеты не были допущены внутрь страны и теперь отправляются на уничтожение.