Нешуточная борьба за звание культурной столицы Европы: названы города, которые подали свои заявки

Заявки латвийских городов в течение трех дней оценивались группой независимых экспертов из Европейского парламента, Совета ЕС, Европейской комиссии и Европейским комитетом регионов. В составе комиссии были также два латвийских эксперта, назначенных Национальным советом по культуре и Министерством культуры.

Кто участвовал?

В первом туре конкурса на звание культурной столицы Европы от Латвии участвовали:

Цесис,

Даугавпилс,

Елгава,

Екабпилс,

Юрмала,

Кулдига,

Лиепая,

Огре,

Валмиера.

Критерии отбора требуют, чтобы города разработали культурную программу с ясной европейской направленностью, которая предусматривает участие в ней жителей городов и их окрестностей, а также привлекательна и для местных жителей, и для зарубежных гостей. Программа должна способствовать долгосрочному развитию города. Города-кандидаты также должны продемонстрировать способность самоуправлений реализовать проект.

Зачем нужен этот статус?

Как отметила государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне, статус культурной столицы Европы позволит позиционировать один из латвийских городов и всю страну на европейском уровне. Этот статус станет позитивным импульсом и для обновления культурной стратегии города, и для развития предпринимательства, туризма, экономики и социальной жизни.

Это подтверждается опытом 2014 года, поскольку все еще наблюдается, как инициативы, начатые семь лет назад, продолжают жить и развиваться в культурном пространстве Риги, и этот опыт внес существенные изменения в парадигму культурной политики города, добавила Вилсоне.

Госсекретарь Министерства культуры подчеркнула, что каждый город и регион, участвовавшие в конкурсе на звание культурной столицы Европы в 2027 году, уже являются победителями. Вилсоне также выразила удовлетворение тем, что в конкурсе приняли участие города из всех культурных и исторических регионов Латвии.

Какие же города будут претендовать?

После официального утверждения рекомендаций жюри Даугавпилс, Юрмала, Лиепая и Валмиера к весне 2022 года должны будут значительно более детально разработать свои заявки. Затем жюри соберется вновь, чтобы рассмотреть их и решить, какой из этих городов станет культурной столицей Европы в 2027 году.

В 2027 году еще одна культурная столица

Европы будет в Португалии, где конкурс начался в ноябре 2020 года, а предварительный отбор состоится в начале 2022 года.