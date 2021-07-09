Велоэксперимент на улице Чака: осенью ему может прийти конец

Так как с внедрением велодорожек, заторы на Чака растянулись в длину, крики недовольства не заставили себя долго ждать. Недовольны были как автомобилисты, так и пассажиры общественного транспорта, т.к. после нововведений троллейбусы и автобусы стали тратить на выезд с улицы Чака гораздо больше времени.

Прошло около полугода с момента так называемого эксперимента на улице Чака. Изначально планировалось заниматься им до весны, однако в начале этого года Комиссия по связи и транспорту Рижской думы приняла решение о продлении работы временных велодорожек до 1 сентября.

Опрошенные Latvijas Radio рижане и гости города поделились своим мнением о ситуации на улице Чака и, как и прежде:

велосипедисты выражают поддержку велосипедной дорожке, а автомобилисты отмечают большие неудобства.

Конкретно: если велосипедисты считают, что широкая велополоса является преимуществом, поскольку позволяет избежать автомобильного хаоса и обеспечивает комфортную и, прежде всего, безопасную езду, автомобилисты жалуются, что теперь стало труднее.

Мнения жителей

Некоторые уже смирились с тем, что дорога по улице Чака занимает чуть больше времени, а другие более категоричны в своих взглядах.

"Все плохо. Во-первых, по этой велосипедной дорожке никто не едет. А во-вторых, это такая нагрузка, когда тротуар достаточно широкий, чтобы воспользоваться им. В результате улица сужается. Если останавливается троллейбус, с ним вместе стоит и весь другой транспорт", - рассказала Латвийскому радио Герда. По ее мнению, улицу Чака нужно вернуть машинам, потому что есть и другие места для езды на велосипеде, например улица Кришьяня Барона, пишет LSM.lv.

Между тем, водитель Ингус поделился, что уже настроен на более длительную поездку и время от времени сам садится на велосипед.

В ответственной комиссии Рижской думы нет единства. Оппозиция считает, что проект в целом бесполезен. Кроме того, по этой улице в большом количестве продолжает курсировать частный транспорт, а общественный транспорт ходит со значительными задержками.

Лидер ассоциации "Город для людей" Михаил Симвулиди убежден, что улица Чака стала намного безопаснее, хотя необходимы улучшения, такие как ограничение транзитного движения.

Так когда же?

Между тем глава комитета Олаф Пулкс считает, что недовольство во многом связано со старыми привычками. Он также указывает, что эксперимент был необходим для сокращения использования общественного транспорта во время пандемии. По мере увеличения транспортного потока и возобновления занятий в новом учебном году есть вероятность, что эксперимент на улице Чака придется прекратить.