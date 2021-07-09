Началось предварительное исследование остова парома "Эстония"

Цель предварительной оценки - убедиться, что новая информация дает основание усомниться в выводах, сделанных в 1997 году в отчете Объединенной комиссии по расследованию причин крушения парома (JAIC).

Под руководством Эстонии учреждения Эстонии и Швеции проведут предварительное исследование на месте трагедии в июле этого года. Планируемая продолжительность проекта - десять дней, но его окончательная продолжительность будет зависеть от погодных условий.