Началось предварительное исследование остова парома "Эстония"
В пятницу начинается предварительное исследование остова судна "Эстония" и морского дна, пишет Rus.Postimees.
В пятницу начинается предварительное исследование остова судна "Эстония" и морского дна, пишет Rus.Postimees.
Цель предварительной оценки - убедиться, что новая информация дает основание усомниться в выводах, сделанных в 1997 году в отчете Объединенной комиссии по расследованию причин крушения парома (JAIC).
Под руководством Эстонии учреждения Эстонии и Швеции проведут предварительное исследование на месте трагедии в июле этого года. Планируемая продолжительность проекта - десять дней, но его окончательная продолжительность будет зависеть от погодных условий.
Предварительные исследования будут проводиться на эстонском многофункциональном ледоколе EVA-316 и шведском исследовательском судне Electra af Askö. Основная цель предварительного исследования - оценить и задокументировать положение судна и состояние морского дна. Для этой цели используются различные гидроакустические устройства - гидролокаторы кругового и бокового обзоров.