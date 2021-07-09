Водитель BMW устроил фотосессию в таллиннском мемориале жертвам коммунизма

Поздно вечером в четверг, 8 июля, жители столицы заметили, что по мемориальному коридору мемориала жертвам коммунизма ездит черный BMW. Через какое-то время находившиеся в машине люди решили устроить фотосессию.

Член правления Эстонского института исторической памяти Сергей Метлев на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что подал в полицию заявление.

"У мемориала уже были проблемы с ездившими на большой скорости самокатчиками и велосипедистами, а также с оставленными без присмотра детьми, которые царапали черные панели мемориала. Но такого сознательного варварства никто не ожидал", - сказал он.

"Речь идет о символическом месте погребения, единственном месте в мире, где тысячи эстонских семей могут почтить память своих родственников, ставших жертвами коммунистического режима. Мемориал является носителем памяти нашего народа. В голове не укладывается, как можно быть настолько равнодушным и бескультурным. Подал заявление в полицию. Надеюсь, этим займутся всерьез", - заявил Метлев.