Пт, 9.07.2021
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Водитель BMW устроил фотосессию в таллиннском мемориале жертвам коммунизма

Foto auto pildistamisest ФОТО: Jaak Visnap

В Эстонский институт исторической памяти поступило сообщение о том, что в так называемом коридоре памяти расположенного в Таллинне мемориала жертвам коммунизма водитель BMW устроил фотосессию, пишет Rus.Postimees.

Поздно вечером в четверг, 8 июля, жители столицы заметили, что по мемориальному коридору мемориала жертвам коммунизма ездит черный BMW. Через какое-то время находившиеся в машине люди решили устроить фотосессию.

Член правления Эстонского института исторической памяти Сергей Метлев на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что подал в полицию заявление.

"У мемориала уже были проблемы с ездившими на большой скорости самокатчиками и велосипедистами, а также с оставленными без присмотра детьми, которые царапали черные панели мемориала. Но такого сознательного варварства никто не ожидал", - сказал он.

"Речь идет о символическом месте погребения, единственном месте в мире, где тысячи эстонских семей могут почтить память своих родственников, ставших жертвами коммунистического режима. Мемориал является носителем памяти нашего народа. В голове не укладывается, как можно быть настолько равнодушным и бескультурным. Подал заявление в полицию. Надеюсь, этим займутся всерьез", - заявил Метлев.

Метлев призвал всех снимать и фотографировать нарушения и непристойные действия, которые могут быть совершены у мемориала, и как можно скорее сообщать о них в полицию.

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